رسالة موجهة، وائل القباني يكشف خدعة محمد صلاح من تصريحه على منتخب مصر

أكد وائل القباني، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرارات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، في مباراة أنجولا كان لها تأثير فني واضح في أداء اللاعبين الأساسيين خلال مواجهة بنين في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

خوض مباراة أنجولا بالبدلاء أثر في أداء منتخب مصر أمام بنين

وقال وائل القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، إن خوض مباراة أنجولا بعدد كبير من اللاعبين البدلاء أثّر سلبًا في انسجام اللاعبين الأساسيين في اللقاء التالي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني كان من الأفضل أن يُجري خمسة تغييرات فقط في المباراة الماضية.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المنتخب تأثر فنيًا، وكان من المفترض أن يبدأ إمام عاشور المباراة بشكل أساسي، معتبرًا أن بعض الاختيارات الفنية لم تخدم أداء الفريق بالشكل الأمثل.

تعليق وائل القباني على تصريحات محمد صلاح عقب مباراة بنين

وعن تصريحات محمد صلاح عقب المباراة، أوضح القباني أن لاعبي منتخب مصر يلعبون على بطولة كأس الأمم الإفريقية بروح قتالية واضحة، مؤكدًا أن تصريحات قائد المنتخب لا تقلل من قدرات اللاعبين كما يرى البعض، بل تحمل رسالة ذكية للمنافسين.

وكان محمد صلاح قال في تصريحاته ردًّا على سؤال حول موقف منتخب مصر في المنافسة على اللقب: "كل ما أستطيع قوله إننا نلعب بفريق أغلبه من عناصر الدوري المصري وهذا ما يمكنني أن أقوله".

بينما جاء رد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كالتالي: للتوضيح دا تصريح محمد صلاح في be in

بدون تحريف: لا أعتقد أننا مرشحون للتتويج باللقب، لدينا لاعبون صغار وأغلبهم يلعبون في الدوري المحلي، نحن فقط نقاتل من أجل بلدنا وسنرى إلى أين يمكن أن نصل، وكل منا يفعل أفضل ما لديه".

واختتم القباني تصريحاته بالتأكيد على ثقته في لاعبي منتخب مصر وقدرتهم على الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، في ظل السعي لتحقيق اللقب القاري.

