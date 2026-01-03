محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود قطاع المياه والصرف فى القناة

18 حجم الخط

أشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بما يتم من حراك على أرض الواقع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة القصيرة الماضية.

عمل المحافظة بشكل مؤسسي

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تعمل بشكل مؤسسي، حيث يعدّ العمل المؤسسي أحد الركائز الأساسية لتنفيذ خطط التنمية في محافظة الإسماعيلية بكفاءة واستدامة، من خلال التنسيق المنظم بين كافة الجهات والقطاعات لتوحيد الجهود وتحديد الأدوار بوضوح، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتقليل الازدواجية في تنفيذ المشروعات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، ورفع كفاءة المتابعة والتقييم.

وكان قد التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة والعضو المنتدب؛ لمتابعة جهود الشركة خلال الفترة الماضية في حل مشكلات المواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث خطة الأعمال الجاري تنفيذها والمستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظة.

استعراض عدد من الملفات

وخلال اللقاء تم استعراض ما تم تنفيذه من إجراءات عملية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية المعنية، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وظهور نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع لخدمة المواطن الإسماعيلي.

تتفيذ أعمال حل أزمة الصرف الصحي بمنطقة أرض الجمعيات

وفي هذا السياق، واصلت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية تنفيذ عدد من الإجراءات التنفيذية لحل أزمة الصرف الصحي بمنطقة أرض الجمعيات، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية مع مسؤولي الجمعية، وأكد رئيس الشركة استعداد الشركة الكامل للمساهمة في حل المشكلة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الشركة تقديم جدول الكميات بالأعمال الفنية المطلوبة لطرح مناقصة محدودة عن طريق الاتحاد التعاوني الإسكاني، إلى جانب التنسيق بشأن الإشراف الفني على أعمال رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي طبقًا للكود المصري، ومراجعة الرسومات والمواصفات الفنية للمشروع، مع المتابعة الميدانية المستمرة فور بدء التنفيذ.

كما شملت جهود الشركة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بعدد من المناطق، من بينها عقد لقاء مع أهالي قرية عين غصين والعزب التابعة لها، والاستماع إلى مطالب المواطنين المتعلقة بضعف مياه الشرب وتهالك بعض الخطوط، حيث تم توفير سيارات مياه شرب نقية بشكل يومي للعزب المتأثرة، إلى جانب إعداد خطة شاملة لأعمال الإحلال والتجديد للشبكات، وتحديد سعر سيارة الكسح المنزلي سعة ٤ م٣ بقيمة ١٥٠.٤٨ جنيهًا للقرى الأكثر احتياجًا.

وفي الإطار ذاته، تم عقد لقاء مع أهالي منطقة الكيلو ٧ للاستماع إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات المياه، حيث تم توصيل المياه للمناطق المتضررة خلف المجمع التعليمي بعد رفع كفاءة محطة ك ٧، مع توفير مركز خدمة عملاء متنقل بالمنطقة، تيسيرًا على المواطنين.

وتضمنت الجهود الميدانية الانتهاء من حل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبوعطوة عقب تلقي شكاوى من المواطنين، والمشاركة في سحب تجمعات المياه بمنطقة الـ ٥٠٠ وحدة بحي ثالث الإسماعيلية، إلى جانب المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالشارع التجاري بحي ثالث، وأعمال إصلاح خط الطرد قطر ٦٢٠ مم بخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، كما شملت الأعمال تركيب محابس لفصل تغذية القصاصين عن التل الكبير لحل مشكلة كبيرة يعاني منها المواطنين.

كما أوضح رئيس الشركة أنه تم التأكد من جاهزية الشبكات والمحطات لموسم السيول والأمطار، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ سيناريو إدارة الأزمات بمركز ومدينة فايد الأسبوع الماضي والتي شهدها محافظ الإسماعيلية من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما تم خلال الفترة نفسها التنسيق لعقد بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة بجامعة قناة السويس للاستفادة من الخبرات الأكاديمية في الاستشارات الهندسية وحل المشكلات التقنية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمعدات والسيارات التابعة للشركة، وزيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال المعدات، وذلك لتدعيم أسطول المعدات والسيارات بالشركة لخدمة المواطن الإسماعيلي. وتنفيذ أنشطة توعوية بمدارس محافظة الإسماعيلية لترشيد استخدام مياه الشرب.

