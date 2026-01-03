السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة أكثر من 200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية

حملة مكبرة في الإسماعيلية،
حملة مكبرة في الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والوحدة المحلية لحي ثانِ، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع طنطا بسوق حي السلام وشارع العشريني وميدان سوق الجمعة بجوار أسانسير الثلاثيني.

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

محافظ الإسماعيلية يتابع المراحل النهائية للمحور التبادلي بمدينة القنطرة غرب

نتائج حملة الإشغالات 

وأسفرت الحملة عن، إزالة ٤٠ تندة حديد بسوق حي السلام، رفع ١٩٥ إشغالا بمعرفة الحي، و٦٠ إشغال بمعرفة أصحابها.  

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٤ ثلاجات، ٢ فاترينة متحركة، ٨ إستاندات حديد، ٢ مانيكان، ١ ميزان كهرباء، ١عربة يدوي، وتم عمل ٣٠ محضر إشغال و١٠ بائع متجول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

 

جانب من الحملة، فيتو
جانب من الحملة، فيتو

المشرفون على الحملة 

 

تأتي هذه الحملة برئاسة اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية وبمشاركة شرطة المرافق والمسطحات المائية،ومأمور قسم ثان وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى رئيس حي ثان ومدير إدارة البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة ونائبي الحي ومسئولي التراخيص بالوحدة المحلية لحي ثان. 

 

 

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإزالة الإشغالات والتعديات والحفاظ على رصيف آمن لكبار السن والأطفال.

وعلى صعيد أخر كانت قد شهدت مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق حملة أمنية مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية ومحافظة الإسماعيلية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تسببت في فوضى وزحام شديدين خلال الفترة الماضية. 

ووجَّه المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب الانتهاء من الحملات الأمنية المكثفة لعودة النظام والنظافة للمدينة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية حي ثان حي السلام سوق طنطا شارع العشريني ميدان سوق الجمعة

مواد متعلقة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

4 آلاف فدان فراولة، قرية الروضة بالإسماعيلية تبدأ حصاد الذهب الأحمر (فيديو وصور)

مديرية العمل بالإسماعيلية تُنهي نزاعًا عماليًّا بتسوية ودية وصرف كامل المستحقات

محافظ الإسماعيلية يتابع المراحل النهائية للمحور التبادلي بمدينة القنطرة غرب

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كأس أمم إفريقيا، التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تونس ومالي

آرسنال يفوز على بورنموث 3-2 ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

انطلاق حلقة جديدة من التصفيات النهائية بـ«دولة التلاوة» بحضور على جمعة (بث مباشر)

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads