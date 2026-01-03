إزالة أكثر من 200 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، والوحدة المحلية لحي ثانِ، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بشارع طنطا بسوق حي السلام وشارع العشريني وميدان سوق الجمعة بجوار أسانسير الثلاثيني.

نتائج حملة الإشغالات

وأسفرت الحملة عن، إزالة ٤٠ تندة حديد بسوق حي السلام، رفع ١٩٥ إشغالا بمعرفة الحي، و٦٠ إشغال بمعرفة أصحابها.

كما أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٤ ثلاجات، ٢ فاترينة متحركة، ٨ إستاندات حديد، ٢ مانيكان، ١ ميزان كهرباء، ١عربة يدوي، وتم عمل ٣٠ محضر إشغال و١٠ بائع متجول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشرفون على الحملة

تأتي هذه الحملة برئاسة اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية وبمشاركة شرطة المرافق والمسطحات المائية،ومأمور قسم ثان وإدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى رئيس حي ثان ومدير إدارة البيئة ووحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة ونائبي الحي ومسئولي التراخيص بالوحدة المحلية لحي ثان.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بإزالة الإشغالات والتعديات والحفاظ على رصيف آمن لكبار السن والأطفال.

وعلى صعيد أخر كانت قد شهدت مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق حملة أمنية مكبرة، بالتعاون والتنسيق بين مديرية أمن الإسماعيلية ومحافظة الإسماعيلية، لإزالة الإشغالات والتعديات التي تسببت في فوضى وزحام شديدين خلال الفترة الماضية.

ووجَّه المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات عقب الانتهاء من الحملات الأمنية المكثفة لعودة النظام والنظافة للمدينة.

