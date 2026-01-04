خلال الامتحانات، نصائح للآباء عن لغة الحوار الصحيحة مع المراهقين

18 حجم الخط

تُعد فترة الامتحانات من أكثر الفترات حساسية في حياة المراهق، فهي لا تمثل مجرد اختبارات دراسية، بل تحمل معها ضغوطًا نفسية، وتوقعات أسرية، وخوفًا من الفشل، ورغبة في إثبات الذات.

وفي خضم هذا التوتر، تصبح لغة الحوار بين الآباء والمراهقين عاملًا حاسمًا قد يكون داعمًا ومحفزًا، أو على العكس مصدر ضغط إضافي يؤثر سلبًا على التركيز والحالة النفسية.

لذلك يحتاج الآباء إلى وعي خاص بطريقة الكلام وأسلوب الحوار خلال هذه المرحلة.

أشارت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، إلى أن لغة الحوار مع المراهق وقت الامتحانات ليست مجرد كلمات، بل هي جسر أمان نفسي. كل كلمة داعمة تُخفف عبئًا، وكل نقد قاسٍ قد يهدم ثقة.

أضافت الدكتورة عبلة، أنه عندما يتحول الآباء من دور المراقب القاسي إلى الشريك الداعم، يصبح الامتحان تجربة تعليمية صحية، لا مصدر خوف. فالحوار الواعي لا يصنع فقط طالبًا متوازنًا، بل إنسانًا واثقًا وقادرًا على مواجهة ضغوط الحياة مستقبلًا.



أهم ملامح لغة الحوار مع المراهقين خلال الامتحانات

وفي السطور التالية، تقدم الدكتورة عبلة، أهم ملامح لغة الحوار الصحيحة، التي يجب أن يتقنها الآباء للحديث بها مع أبنائهم المراهقين، خلال فترة الامتحانات.



أولًا: افهموا طبيعة المراهق النفسية في فترة الامتحانات

المراهق في هذه المرحلة العمرية يعيش صراعًا داخليًا بين الطفولة والنضج، ويبحث عن الاستقلال والاعتراف بقدراته. وقت الامتحانات تتضاعف حساسيته لأي كلمة نقد أو مقارنة. كثير من ردود أفعاله الحادة لا تكون تمردًا، بل تعبيرًا عن قلق داخلي لا يعرف كيف يشرحه. عندما يدرك الأبوان هذه الحقيقة، يصبح الحوار أكثر هدوءًا وتعاطفًا.



ثانيًا: ابتعدوا عن لغة التهديد والتخويف

من أكثر الأخطاء شيوعًا استخدام عبارات مثل:

"لو سقطت ستفشل في حياتك"،

"مستقبلك يضيع"،

"لن تنجح إن لم تذاكر الآن".

هذه العبارات لا تحفز، بل تزرع الخوف، وتزيد التوتر، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية مثل فقدان الثقة أو التهرب من المذاكرة.

اللغة الصحيحة تعتمد على التشجيع الواقعي، مثل:

"نحن واثقون أنك قادر"،

"بذل الجهد أهم من النتيجة"،

"نحن بجانبك مهما كانت النتيجة".



ثالثًا: اختاروا الوقت المناسب للحوار

الحوار وقت الامتحانات لا يكون فعالًا أثناء نوبات التوتر أو التعب. لا تحاولوا فتح نقاشات طويلة بعد يوم دراسي مرهق أو قبل الامتحان مباشرة.

أفضل وقت للحوار هو:

بعد راحة بسيطة

في أجواء هادئة

دون وجود مشتتات أو توتر مسبق

الحوار الجيد يحتاج إلى عقل هادئ وليس عقلًا منهكًا.



رابعًا: استخدموا لغة الاستماع قبل لغة الكلام

كثير من الآباء يعتقدون أن دورهم هو التوجيه فقط، بينما المراهق يحتاج أولًا لمن يسمعه.

دعوه يتحدث عن:

مخاوفه

صعوبة بعض المواد

شعوره بالضغط

استمعوا دون مقاطعة أو تصحيح أو استهزاء.

جملة مثل:

"أنا فاهم إنك متوتر"

قد تفتح بابًا للحوار أكثر من عشر نصائح مباشرة.



خامسًا: تجنبوا المقارنات تمامًا

المقارنة بين المراهق وأصدقائه أو إخوته من أكثر الأمور التي تجرح ثقته بنفسه، خصوصًا وقت الامتحانات.

عبارات مثل:

"ابن عمك يذاكر أكثر منك"،

"أختك كانت أفضل في سنك"

تُشعره بالعجز لا بالتحفيز.

اللغة الصحيحة تركز على تطوره هو فقط:

"أنت أفضل من نفسك السابقة"،

"لاحظت تحسنك في المادة الفلانية".

التعامل مع المراهق



سادسًا: شاركوه التخطيط بدل إصدار الأوامر

بدلًا من قول:

"ذاكر الآن"،

"اقفل الهاتف فورًا"،

جربوا أسلوب المشاركة:

"كيف تحب نرتب وقتك؟"،

"ما الخطة التي تراها مناسبة لك؟".

هذا الأسلوب يشعر المراهق بالمسؤولية، ويعزز استقلاليته، ويقلل من العناد.



سابعًا: راقبوا نبرة الصوت ولغة الجسد

لغة الحوار لا تقتصر على الكلمات فقط، بل تشمل:

نبرة الصوت

تعبيرات الوجه

طريقة الجلوس

الصراخ، التهكم، أو النظرات الغاضبة ترسل رسائل سلبية حتى لو كانت الكلمات إيجابية.

الهدوء والثبات يمنحان شعورًا بالأمان.



ثامنًا: أكدوا على أن الامتحان مرحلة وليس نهاية الطريق

ذكّروا أبناءكم أن الامتحانات:

مرحلة عابرة

لا تُحدد قيمتهم الإنسانية

ليست المقياس الوحيد للنجاح

هذه الرسائل تخفف الضغط وتساعدهم على الأداء بشكل أفضل.

تاسعًا: قدموا الدعم العملي مع الدعم النفسي

الدعم لا يكون بالكلام فقط، بل أيضًا بـ:

توفير جو هادئ للمذاكرة

تنظيم مواعيد النوم

الاهتمام بالتغذية

تقليل الضغوط الأسرية

وعند الحديث عن ذلك، استخدموا لغة التعاون لا السيطرة.



عاشرًا: اختموا الحوار دائمًا برسالة حب غير مشروط

أهم ما يحتاجه المراهق وقت الامتحانات هو الشعور بأن حب والديه غير مرتبط بالدرجات.

قولوا له صراحة:

"نحبك كما أنت"،

"نجاحك أو فشلك لا يغير مكانتك عندنا".

هذه الكلمات تزرع طمأنينة عميقة تنعكس إيجابًا على تركيزه وأدائه.

