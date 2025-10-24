علامات تكشف عن الإصابة بالاكتئاب لدى المراهقين، ومتى يجب طلب المساعدة؟

غالبا ما يمر اكتئاب المراهقين دون تشخيص، ويعود ذلك جزئيا إلى صعوبة التمييز بالنسبة للآباء بين تقلبات المزاج العادية والمشاكل الأكثر جدية المتعلقة بالصحة النفسية.

وتوجد عشر علامات رئيسية تشير إلى إصابة المراهقين بـالاكتئاب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، وكيفية تأمين المساعدة التي يحتاجها.

مؤشرات اكتئاب المراهقين

إذا كان الابن يمر بنوبة مزاجية عادية ومألوفة في سن المراهقة، فمن المرجح أن تكون خفيفة وقصيرة الأمد وتحدث نتيجة ضغوط محددة.

ومن الطبيعي أن يعاني المراهقون في التعامل مع مشاعرهم، فرغم أنهم قد يتصرفون ويبدون كبالغين في بعض الأحيان، فإن القشرة الأمامية (الجزء من الدماغ الذي ينظم العواطف) لن يكتمل نموها إلا بعد أن يبلغوا العشرينيات من عمرهم، كما أنهم يواجهون تغيرات هرمونية وآثار جانبية أخرى لـمرحلة البلوغ.

1. تغيرات في العواطف

لتقييم ما إذا كانت تقلبات مزاج المراهق عرضا للاكتئاب، يجب التفكير في شدتها ومدتها وما إذا كانت مرتبطة بموقف معين.

2. تغيرات في السلوك

عندما يصاب المراهقون بالاكتئاب، غالبا ما يتغير سلوكهم جنبا إلى جنب مع مزاجهم، قد يواجهون:

تأخرا في التفكير أو الكلام أو الحركة (التبلد النفسي الحركي).

صعوبة في التعبير عن العواطف (تسطح الانفعال).

خللا في الوظيفة التنفيذية.

ضعفا في الذاكرة والتركيز.

تململا ومشاكل في ضبط النفس.

مشاكل تأديبية.

3. تغيرات في النوم أو الشهية

يجب الانتباه إلى روتين النوم والأكل لدي المراهقين، فقد يدل التغيرات الكبيرة على وجود خطأ ما سواء نفسي أو جسدي.

4. شكاوى جسدية

يمكن أن يسبب الاكتئاب أعراضا جسدية. لذا، يجب الانتباه إذا كان الابن يعاني من مشاكل مثل:

الصداع.

آلام المفاصل أو الجسم.

مشاكل في المعدة.

اضطرابات الدورة الشهرية.

5. مشاكل في مجالات متعددة

إذا كان المراهق يواجه صعوبات في عدة جوانب من حياته - مثل دراسته، أنشطته اللامنهجية، وصداقاته - فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة أساسية مثل الاكتئاب.

وينصح بالتحاور مع المراهق حول كل شيء، بدءا من أنشطته وصولا إلى موسيقاه المفضلة.

6. مشكلات الثقة بالنفس أو تقدير الذات

يمكن أن يسبب الاكتئاب مشكلات في الثقة بالنفس وتقدير الذات، وبالمقابل أيضًا تؤدي مشكلات الثقة بالنفس وتقدير الذات إلى الاكتئاب، كما أن الشعور بالدونية يمكن أن يدفع المراهق إلى تجنب الأشخاص والأنشطة التي كان يستمتع بها.

7. الحديث السلبي عن الذات

إذا لاحظ الشخص أن الابن ينتقد، يلوم، أو يقلل من شأن نفسه بانتظام، فقد يكون الوقت قد حان لتقييمه بحثا عن الاكتئاب.

فبرغم أنه من الطبيعي أن يشعر المرء بالإحباط تجاه نفسه أحيانا، ولكن إذا كان ذلك يحدث كثيرا، فإن أنماط التفكير هذه التي تدمر الذات يمكن أن تتأصل وتزيد من سوء الاكتئاب والقلق.

فمن المهم مراقبة استخدام المراهق لوسائل التواصل الاجتماعي، فعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون أداة إيجابية للإبداع والتواصل مع الأصدقاء أو العائلة، إلا أننا نعلم أيضا أنها يمكن أن تساهم في سلوكيات سلبية مثل التنمر، التشهير بالجسد، والحديث السلبي عن الذات.

8. سلوكيات إيذاء الذات

عندما تسمع "إيذاء الذات"، ربما يقلقك أن يقوم المراهق بضرب نفسه، جرحها، أو حرقها. لكن بعض أشكال إيذاء الذات تكون أقل وضوحا، مثل شد الشعر أو تقشير الجلد.

9. المناقشة الصريحة للانتحار

إذا عبر المراهق عن أفكار انتحارية، اتصل بطبيب المفسي فورا. ليساعد في وضع خطة أمان ومشاركة الموارد التي يمكن الاتصال بها في حالات الطوارئ.

