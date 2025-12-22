مع اقتراب موسم الامتحانات، نصائح للأمهات للحفاظ على استقرار البيت

18 حجم الخط

مع اقتراب موسم الامتحانات يتحول البيت في كثير من الأسر إلى مساحة مشحونة بالتوتر والقلق، وتكون الأم في قلب هذه الدائرة، فهي المسؤولة عن التنظيم والدعم والمتابعة والاحتواء النفسي، وفي الوقت نفسه مطالبة بالحفاظ على هدوء المنزل وتوازنها الشخصي.

هذا الضغط المتراكم قد يؤثر سلبًا على الأم وعلى الأبناء معًا إذا لم يتم التعامل معه بوعي وحكمة.



وأوضحت الدكتورة عبلة ابراهيم استاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن توتر الأمهات في مواسم الامتحانات أمر طبيعي، لكنه يصبح مشكلة حين يسيطر على الأجواء داخل البيت.



وأضافت الدكتورة عبلة، أن بالوعي والتنظيم والتواصل الهادئ والاهتمام بالنفس، تستطيع الأم إدارة هذه الفترة بشكل أكثر توازنًا، وتحويل موسم الامتحانات من مصدر ضغط إلى تجربة تعليمية تعزز الثقة والترابط الأسري.



في هذا التقرير تستعرض الدكتورة عبلة، أهم أسباب توتر الأمهات خلال موسم الامتحانات، ثم تنتقل إلى طرق عملية لإدارة الأمور داخل البيت والتخلص من هذا التوتر قدر الإمكان.

أسباب توتر الأمهات في موسم الامتحانات



ينبع توتر الأم غالبًا من شعورها بالمسؤولية الزائدة، فهي تخشى على مستقبل أبنائها وتربط نجاحهم الدراسي بمدى نجاحها كأم.

كما أن كثرة المهام اليومية، من تجهيز الطعام إلى متابعة المذاكرة وتنظيم الوقت، تضعها تحت ضغط مستمر.

أضف إلى ذلك المقارنات الاجتماعية بين الأبناء، سواء داخل العائلة أو عبر حديث الأمهات مع بعضهن، ما يزيد من الشعور بالقلق والخوف من التقصير.

كما أن ضيق الوقت وقلة النوم خلال هذه الفترة يؤديان إلى إرهاق جسدي ونفسي يجعل التوتر أكثر حدة.

أثر توتر الأم على الأبناء والبيت

عندما تكون الأم متوترة ينعكس ذلك مباشرة على الجو العام داخل المنزل.

قد يتحول التشجيع إلى أوامر حادة، والنصيحة إلى نقد مستمر، فيشعر الأبناء بالخوف بدلًا من الأمان.



هذا الجو المشحون قد يقلل من قدرة الطفل أو المراهق على التركيز ويزيد من رهبة الامتحانات.



كما أن التوتر المستمر قد يؤدي إلى مشاحنات أسرية تؤثر في علاقة الأم بأبنائها وتضعف الثقة المتبادلة.

تنظيم الوقت كخطوة أولى لتخفيف التوتر

إدارة الوقت من أهم الأدوات التي تساعد الأم على تقليل الضغط.

وضع جدول واضح للمذاكرة بالتعاون مع الابن يشعر الجميع بالسيطرة على الوضع بدلًا من العشوائية.

يجب أن يكون الجدول واقعيًا، يتضمن فترات راحة قصيرة، ووقتًا للنوم الكافي، لأن الإرهاق يزيد من التوتر ويضعف التحصيل.

تقسيم المهام اليومية وعدم ترك كل المسؤوليات للأم وحدها يخفف عنها عبئًا كبيرًا.

الفصل بين القلق الشخصي ومستوى الأبناء

من المهم أن تدرك الأم أن قلقها لا يجب أن ينتقل إلى أبنائها. فكل طفل له قدراته وظروفه، وليس مطلوبًا من الجميع التفوق بنفس الدرجة.

التركيز على بذل الجهد وليس على النتيجة فقط يساعد في تخفيف الضغط النفسي عن الجميع.

على الأم أن تكرر لنفسها أن دورها هو الدعم والتوجيه، وليس التحكم الكامل في النتائج.

التواصل الإيجابي بدلًا من التوتر والانفعال

أسلوب الحديث داخل البيت خلال موسم الامتحانات له دور كبير في تخفيف أو زيادة التوتر. استخدام كلمات مشجعة، والتعبير عن الثقة في قدرات الأبناء، يساعد على خلق جو من الطمأنينة.

بدلًا من الصراخ أو التهديد، يمكن للأم أن تسأل عن الصعوبات التي يواجهها الابن وتحاول مساعدته بهدوء.

الاستماع الجيد يخفف من حدة التوتر لدى الطرفين.

تحقيق الهدوء النفسي للامهات

الاهتمام بنفسية الأم وصحتها



لا يمكن للأم أن تمنح الهدوء إذا كانت مستنزفة نفسيًا وجسديًا. لذلك من الضروري أن تخصص وقتًا ولو قصيرًا لنفسها يوميًا، سواء لممارسة تمارين التنفس، أو شرب مشروب دافئ في هدوء، أو المشي الخفيف داخل البيت.



النوم الكافي والتغذية الجيدة عوامل أساسية للحفاظ على توازنها النفسي.



كما أن التعبير عن المشاعر وعدم كبت القلق يساعد في تخفيف الضغط الداخلي.

تهيئة جو منزلي داعم

تهيئة مكان مريح للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء والفوضى يساهم في تقليل التوتر. من الأفضل تقليل الأصوات العالية والنقاشات الحادة أمام الأبناء خلال هذه الفترة.



كما أن إدخال لمسات بسيطة من الراحة، مثل الإضاءة الجيدة والتهوية، يؤثر إيجابيًا على نفسية الجميع.

التعامل مع الامتحانات كمرحلة مؤقتة

من المفيد أن تنظر الأم إلى موسم الامتحانات على أنه فترة مؤقتة وليست معركة مصيرية.

هذا الإدراك يخفف من حدة التوتر ويجعل التعامل أكثر مرونة.



فالحياة لا تتوقف على امتحان واحد، والنجاح الحقيقي هو الحفاظ على صحة الأبناء النفسية وعلاقتهم الإيجابية بأسرتهم.

طلب الدعم وعدم تحمل العبء وحدها



مشاركة الأب أو أحد أفراد الأسرة في المتابعة والدعم يخفف عن الأم الكثير من الضغط.

كما أن تبادل الخبرات مع أمهات أخريات بطريقة إيجابية، بعيدًا عن المقارنات، يساعد على الشعور بأنها ليست وحدها في هذه التجربة.

