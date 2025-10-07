الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
في إطار مشروع "حيّنا" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وهيئة التخطيط العمراني

محافظ دمياط يتابع الموقف التنفيذي ومستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة الشعراء

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي والمستجدات الخاصة بالمخطط التفصيلي لمنطقة الشعراء، ضمن مشروع "حيّنا" الذي ينفذ بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

حضور موسع من الجهات المعنية

شارك في الاجتماع المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ولمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة إلهام قاسم المدير الوطني للمشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس حامد حجازي استشاري المشروع بالهيئة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

 

استعراض المخطط ومناقشة الملاحظات الفنية

تضمن الاجتماع استعراض تطورات العمل بالمخطط، ومناقشة مقترح شبكة المحاور التجارية الرئيسية والفرعية بالمنطقة.
كما بحث المحافظ عددًا من الملاحظات الفنية المتعلقة بأراضي ومباني وحرم شبكات الضغط العالي للكهرباء، موجهًا بضرورة وضع حلول عملية تضمن سلامة التنفيذ وتراعي احتياجات المواطنين، وفقًا لما تم رصده خلال الحوارات المجتمعية المنعقدة في إطار المشروع.

توجيهات المحافظ

وأكد الدكتور الشهابي على أهمية الإسراع في استكمال الخطط وتذليل العقبات للخروج بنموذج حضري متكامل يعكس نجاح المشروع، مشددًا على تبني نهج تشاركي يحقق التنمية العمرانية المستدامة.
كما أشار إلى متابعته الدورية لكافة مراحل التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بما يخدم أهالي المنطقة ويرتقي بجودة الحياة العمرانية في محافظة دمياط.

 

