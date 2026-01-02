دمياط تبدأ تنفيذ منظومة ذكية لمراقبة مخاطر الموجات البحرية والإنذار المبكر

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات مبادرة “أسبوع التنمية المستدامة بدمياط 2025–2026”، والتي تُعقد تحت شعار “دمياط نحو مدينة خضراء مستدامة”، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك تزامنًا مع فوز محافظة دمياط بلقب عاصمة الابتكار الأخضر لعام 2025، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من المخاطر البحرية، وتعزيز دور البحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عمرو زكريـا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بـمنظمة اليونسكو، ومدير مركز الحد من المخاطر البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمحيطات، بأنه جارٍ البدء في تنفيذ منظومة ذكية للإنذار المبكر ومراقبة مخاطر الموجات البحرية بمحافظة دمياط، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المناخية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وحماية المناطق الساحلية والسكان والبنية التحتية، بما يرسخ مكانة دمياط كنموذج رائد للمدن الساحلية الذكية والمستدامة في مصر والمنطقة.

نقلة نوعية في إدارة المخاطر الساحلية

وأوضح حمودة أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في إدارة المخاطر الساحلية، حيث تتيح الرصد المبكر للتغيرات البحرية غير الطبيعية، بما يسهم في دعم خطط الاستجابة السريعة، والحد من الخسائر المحتملة.

وأشار إلى أن اختيار محافظة دمياط جاء نظرًا لأهميتها الساحلية والاقتصادية، وامتداد شواطئها من شطا إلى اللسان. وأن التعاون بين الجهات المحلية والدولية والمؤسسات البحثية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة المدن الساحلية على التكيّف مع التغيرات المناخية المستقبلية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية ودعم استدامة المجتمعات الساحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.