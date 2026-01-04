18 حجم الخط

مع بدء موسم امتحانات نصف العام يشعر كثير من الطلاب بضعف التركيز وتشتت الذهن، بسبب الامتحان، كما يشعر بعض الطلاب بالتوتر والقلق والخوف بسبب الامتحان، وهو ما يدفعهم دفعا إلى البحث عن أدعية الحفظ وعدم النسيان حتى يفتح الله لهم، وبرغم أن الشعور بالنسيان وعدم الحفظ خلال هذه الفترة قد يكون شعور مؤقت سببه الضغط النفسي إلا أن الدعاء إلي الله والالتجاء إليه من أهم مسببات الحفظ وعدم النسيان إلي جانب بعض الأمور الأخرى وفي هذا الإطار نستعرض معكم 30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان.

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

دعاء للمذاكرة

برغم أنه لم يرد في السنة النبوية ولا في القرآن الكريم أدعية خاصة بالذاكرة إلا أن الالتجاء الي الله والاستعانة به مطلوب في كل وقت وحين ويمكن للطلاب ترديد كثير من الأدعية، بنية أن يفتح الله عليهم، ويستجمعوا أفكارهم وتركيزهم أثناء المذاكرة، ومن هذه الأدعية

1- اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

2- اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

3- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

4- يارب لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت وحدك تجعل الصعب إذا شئت سهلًا يا رب.

5 - اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي

6- يا مجيب دعاء يا واسع العطاء، رد عليّ ضالتي وقت حاجتي، وسهّل عليّ الحفظ، وألهمني التذكر عند النسيان.

7-صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أُغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين.

8-اللهم لك الحمد يا معلم الأنبياء والمرسلين، يا من علّم الملائكة المقربين، والعلماء العاملين والأولياء والصالحين، ارزقني العلم وفهمه، وأوزعني القدرة على حفظه والإتيان به

9-اللهم اجعلني لما أحفظ ذاكرًا، ولما أقول واعيًا، ولما أدرس فاهمًا، ولا تجعلني قلقًا متحيّرًا يضيع جهدي سدًى ويذهب حفظي أدراج الرياح.

10- اللهم لا تجعل حفظي ينتهي بانتهاء امتحاناتي، واجعل نيّتي خالصةً لوجهك الكريم في دراستي واجتهادي، وثبّت في قلبي حفظ ما درست وفهمت، وانفعني به والمسلمين، واجعله حجةً لي لا عليّ يا أرحم الراحمين.

11- اللهم إنّي أسألك ألّا يضيع عليّ شيءٌ من تعبي وعنائي في الحفظ، وأسألك يا ربّي أن تكتب للحفظ في ذاكرتي الثبات والتثبيت، وأن ترزقني الفهم والعلم والرشد والصلاح

12- اللهم أعنّي على تثبيت حفظي ومراجعة دروسي، واصرف عنّي أصدقاء السوء، وقرّبني من عبادك الصالحين الذين يعينوني في أمر دنياي وآخرتي.

13- اللهم اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهو قولي، واجعل محفوظي يجري على لساني جريًا، وأبعد عنّي النسيان، واهدني ووفقّني لما فيه نفعي ونفع المسلمين.





أدعية لتسهيل المذاكرة والحفظ

14- اللهم إنّي أسألك أن تُعينني في دراستي، وأن تُسهّل عليّ مذاكرتي، وأن ترزقني قوّة الحفظ، وتجعله ميّسرًا علي ليس شاقًّا ولا صعبًا.

15- أسألك يا إلهي أن تجعل مذاكرتي ومراجعتي لدروسي سهلةً ميسّرة، وأن تُكرمني بقوة الحفظ والتركيز. اللهم يا ربّي بارك لي في وقتي، وأعنّي على إحسان تنظيمه واستغلاله بما ينفنعني، واجعل الدراسة محببّةً إلى نفسي، ويسّرها علي، وسهّلها لي،

16- اللهم إنّي أسألك أن تنوّر عقلي وقلبي، وتهديني وتُثبّت أمري، وترزقني قوة الحفظ، وتجعل المذاكرة سهلةً ميسّرة لا أملّ منها ولا أتعب.

17- اللهم ارزقني الصبر على الدراسة ومراجعة الدروس، واجعل الحفظ سهلًا عليّ، وعلمني ما ينفعني وزدني علمًا.

18- اللهم يا ربّي ويا مولاي يسّر عليّ يا إلهي المذاكرة، وأبعد عنّي التعقيد وعدم التركيز، واجعلني قويّ الحافظة سريع الاستيعاب، إنّك على ذلك لقدير.

19-اللهم ارزقني علمًا نافعًا، وأكرمني بحبّ العلم والرغبة في تحصيله، والإخلاص فيه لوجهك الكريم، واجعل مراجعتي لدروسي وحفظي لها سهلًا على نفسي، وأبعد عنّي اليأس والإحباط يا كريم يا رب.

20-اللهم إنّي أسألك أن تُصبح المذاكرة سهلةً عليّ، وأن تصرف عنّي ما ألقاه من العناء، وأن تشرح صدري وتنير عقلي فتجعل حفظي سريعًا ثابتًا.

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

أدعية بطء الحفظ والفهم

21- اللهم إنّي أسألك أن تبعدني عن المعاصي، وألّا تجعلها سببًا في عدم قدرتي على الحفظ، وأن ترزقني سرعة الحفظ وحدّة الفهم.

22- اللهم أرشدني لما يصلحني وارضَ عنّي واهدني واجعلني سريع الحفظ في دراستي وفي طلبي للعلم، ولا تصعّب عليّ مسألة، ولا تعقّد لي أمرًا.

23- اللهم اهدني وسدّدني، وأكرمني بسرعة الحفظ وشدّة الفهم والتفوّق والتميّز في دراستي، واجعلني نافعًا لعبادك، وأعذني من شرّ الشيطان يا كريم يا رحمن يا الله.

24-اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنّي في حياتي الدراسية، وأنعم عليّ بحافظةٍ قويّة، وعقلٍ راشد، وقلبٍ واعٍ غير لاهٍ.

25- اللهم اصرف عنّي الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأرشدني لما يصلحني، وأبعدني عن مغريات الحياة وملهياتها، وارزقني سرعة الحفظ والفهم، واجعل طلبي للعلم سببًا في مرضاتك ودخول جنانك يا كريم يا رب.

26- يا ربّي ويا مولاي أنت وحدك تراني في كلّ أوقاتي، يا إلهي أنت وحدك تعلم كم أبذل من جهد في دراستي وحفظ دروسي،

27- أسألك يا ربّي أن ترزقني سرعة الحفظ وقوّة الفهم، وأن ترزقني علما نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأن تزيدني علمًا، وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

28- اللهم بارك لي في حياتي وبارك لي في أوقاتي وأنر قلبي وعقلي وبصري وبصيرتي، واشرح نفسي لما يرضيك، وأبعد عنّي ما يبغضك، واجعلني سريعًا في الحفظ قويًّا في الفهم، وارزقني التواضع لخلقك والتذلّل لك يا رب.

29- اللهم ثبّتني واجعلني هاديًا مهديًا، وثبّت محفوظي في صدري، وأبعد عنّي الشتات وكثرة النسيان، وارزقني فهم ما أحفظ.

30-اللهم اجعلني لما أحفظ ذاكرًا، ولما أقول واعيًا، ولما أدرس فاهمًا، ولا تجعلني قلقًا متحيّرًا يضيع جهدي سدًى ويذهب حفظي أدراج الرياح





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.