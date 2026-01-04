18 حجم الخط

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب من الأدعية المهمة التي يحرص البعض على القيام بها استغلالا للصيام في شهر رجب أحد الأشهر الحرم.

اليوم الثالث من الأيام البيض يوافق يوم الخامس عشر من شهر رجب.

وفيما يلي نستعرض معكم دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب.

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

الأيام البيض

أكدت دار الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار.

فضل صيام الأيام البيض

رغب سيدنا رسول الله ﷺ أمته في صيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب أيام: الجمعة، والسبت، والأحد، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ».

دعاء الصائم لا يرد

عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: "كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

و«اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت».

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: "أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض

- «اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي».

- «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك».

- «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل».

- «اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأمِّن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ».

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير، اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري يا أرحم الراحمين، وأنت الأعلم سبحانك بسري وجهري، والمالك لنفعي وضري، والقادر بقدرتك على تفريج أمري وتيسير عسري.

أدعوك يارب أن تقرّ عيني بخير الأمور وخير الأشخاص وخير الأقدار وأن تجبر خاطري.. اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليّه فإنه لايعجزك شيئًا في الأرض ولا في السماء

ربِّي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تُعسِّر أمري وافتح لي أبوابي المغلقه.

بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فى الأرض ولا فى السماء، وهو السميع العليم، بسم الله على نفسى وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر

اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي.

- «يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولًا، وعيبي فيهِ مَستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ».

- «اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا».

- «اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي».

