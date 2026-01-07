الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس عيد الميلاد، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة وشبورة كثيفة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد  وترتفع درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا ويسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

طقس عيد الميلاد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة "على غير العادة"

طقس عيد الميلاد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة وشبورة كثيفة

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة غدا على هذه الطرق
ads

الأكثر قراءة

التحالف يوجه ضربات استباقية لقوات الانتقالي في اليمن وهروب عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم

بعد انخفاض لم يستمر 24 ساعة، ارتفاع مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض البتلو والضاني وارتفاع الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف منها اليوسفي والفراولة والموز يبدأ من 15 جنيها

شراء وليس غزو، روبيو يحاول تجميل نوايا ترامب العدوانية تجاه جرينلاند

راهب الرواية، كيف صور إبراهيم أصلان حياة المهمشين في "مالك الحزين" و"خلوة الغلبان"

أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)

مان سيتي وأستون فيلا وإنتر ميلان، مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية