التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي

حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الداخلية الفنزويلي المتشدد بأنه قد يكون على رأس قائمة أهدافها ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز على تلبية المطالب الأمريكية والحفاظ على النظام بعد الإطاحة بنيكولاس مادورو، وذلك وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لوكالة "رويترز".

وقال مصدر مطلع على تفكير الإدارة إن ديوسدادو كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، هو واحد من حفنة من الموالين لمادورو الذين قرر الرئيس دونالد ترامب الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال فترة انتقالية.



وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الأمريكيين قلقون بشكل خاص من أن كابيلو، نظرًا لسجله في القمع وتاريخه في التنافس مع رودريجيز، قد يلعب دور المفسد، ويسعون إلى إجباره على التعاون حتى في الوقت الذي يبحثون فيه عن طرق لدفعه في النهاية إلى خارج السلطة وإلى المنفى.

وفي الوقت نفسه، أبلغوا كابيلو عبر وسطاء أنه إذا تمرد، فقد يواجه مصيرًا مشابهًا لمصير مادورو. لكنّ استهداف كابيلو قد يكون محفوفًا بالمخاطر، وربما يدفع جماعات الدراجات النارية الموالية للحكومة، والمعروفة باسم "كوليكتيفوس"، إلى النزول إلى الشوارع، مما قد يُشعل الفوضى التي تسعى واشنطن لتجنبها. إلا أن رد فعلهم قد يعتمد على شعورهم بالحماية من قِبل مسؤولين آخرين.

كما أن وزير الدفاع فلاديمير بادرينو مدرج أيضًا في قائمة الأهداف المحتملة، والذي، مثل كابيلو، يخضع للاتهام بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة، وهناك مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عنه، وفقًا لمصدرين.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، متحدثًا شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا تزال هذه عملية إنفاذ قانون، ولم ننته بعد".

يرى المسؤولون الأمريكيون أن تعاون بادرينو ضروري لتجنب فراغ في السلطة نتيجة لقيادته للقوات المسلحة. ويعتقدون أنه أقل تشددًا من كابيلو، وأكثر ميلًا إلى الالتزام بالخط الأمريكي مع سعيه في الوقت نفسه إلى ضمان خروجه الآمن من السلطة، وفقًا لمصدر مطلع على تفكير الإدارة.

وقال المصدر إن الإدارة قررت أن المعارضة الفنزويلية، بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو، لن تتمكن من الحفاظ على السلام في وقت يريد فيه ترامب قدرًا كافيًا من الهدوء على الأرض لتسريع وصول شركات النفط الأمريكية إلى احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا وتجنب الاضطرار إلى نشر القوات الأمريكية على الأرض.



وبدلًا من ذلك، تبنى ترامب تقييمًا سريًّا لوكالة المخابرات المركزية خلص إلى أن كبار مساعدي مادورو هم الأنسب لإدارة البلاد بشكل مؤقت، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

كما قرر المسؤولون الأمريكيون العمل مع حلفاء مادورو في الوقت الحالي خشية أن تنزلق البلاد إلى الفوضى إذا حاولوا فرض تسليم ديمقراطي للسلطة، وأن يقوم عضو مستبعد من الدائرة المقربة بتحريض انقلاب، وفقًا لأحد المصادر.

لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن الإدارة تريد في نهاية المطاف أن تشهد تحركًا نحو إجراء انتخابات جديدة، على الرغم من أن الإطار الزمني لا يزال غير مؤكد.

لم يُقدّم ترامب أيّ تفسير واضح لكيفية إشراف واشنطن على فنزويلا بعد أكبر تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

وقد ندّد النقاد بهذا التدخل ووصفوه بالاستعمار الجديد وانتهاك القانون الدولي.

في الوقت الحالي، ترى واشنطن أن رودريجيز هو أفضل رهان لها للاحتفاظ بالسلطة مؤقتًا بينما تواصل تطوير خطط لحكم فنزويلا ما بعد مادورو، وهي استراتيجية وصفها أحد المصادر بأنها "لا تزال قيد التطوير إلى حد كبير.

وكشف مصدر مطلع على تفكير الإدارة الأمريكية أن من بين مطالب الولايات المتحدة من قادة فنزويلا إظهار الاستعداد لفتح صناعة النفط الفنزويلية بشروط مواتية للشركات الأمريكية، وقمع تجارة المخدرات، وطرد أفراد الأمن الكوبيين، وإنهاء التعاون الفنزويلي مع إيران.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تريد أن ترى تقدمًا نحو تحقيق أهدافها في غضون أسابيع، إلى جانب التهديدات بمزيد من العمل العسكري، قد تستخدم الولايات المتحدة أموال رودريغيز كورقة ضغط.



استمالة المسؤولين الفنزويليين

وقال المصدر إن السلطات الأمريكية ووسطاءها يسعون أيضًا إلى استمالة مسؤولين فنزويليين كبار آخرين ومن هم في مستويات أدنى منهم لتمهيد الطريق أمام حكومة ستذعن لمصالح واشنطن.

يبدو أن تعهد ترامب "بإدارة" فنزويلا في الوقت الحالي هو أقرب إلى طموح لممارسة سيطرة خارجية - أو على الأقل نفوذ كبير - على دولة أوبك دون نشر قوات برية أمريكية، وهي خطوة ستكون غير شعبية في الداخل.

