غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية

أغلقت محافظة الإسكندرية قبل قليل، غلق الطريق الصحراوي من البوابات، لوجود شبورة مائية كثيفة تعوق الرؤية.

وطالبت محافظة الإسكندرية، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

تحذير من شبورة مائية كثيفة

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء حيث بدأت في الثالثة فجرًا وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

يصل ارتفاع الأمواج إلى 5.5 متر، تحذير عاجل من ملاحة البحر المتوسط.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة سواحل البحر المتوسط اعتبارا من الساعة الثانية صباحًا يوم الجمعة 9 يناير حتى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم السبت 10 يناير.

وتصل سرعة الرياح من 50 إلى 70كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 3.5 إلى 5.5 متر.

أمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر وتكون رعدية خلال الساعات المتأخرة من الليل وذلك على فترات متقطعة.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.



تحذير من نشاط الرياح والأتربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

