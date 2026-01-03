السبت 03 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: تقديم 360 ألف خدمة طبية ببورسعيد خلال 2025

مستشفيات بورسعيد
مستشفيات بورسعيد
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 362 ألفًا و662 خدمة طبية عبر المستشفيات والمراكز والمنشآت بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

مديرية الشؤون الصحية قدمت 127 ألفًا و26 خدمة بمستشفيي الصدر والحميات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مديرية الشؤون الصحية قدمت 127 ألفًا و26 خدمة بمستشفيي الصدر والحميات، استفاد منها 43 ألفًا و836 مواطنًا، شملت 34 ألفًا و319 خدمة بعيادات خارجية، و33 ألفًا و909 حالات باستقبال وطوارئ، و536 حالة داخلية، و70 بعناية مركزة، و9297 خدمة تشخيص عن بعد، و4957 بلاغ ترصد أمراض معدية.

وأشار إلى تطوير مستشفى المصح البحري (الصدر والحميات) برفع الطاقة إلى 20 سرير رعاية مركزة و26 داخليًا و6 أسرة طوارئ وعزل، هدم مبنى أشعة قديم وتحويلها رقميًا مع طابعة أفلام، وبناء مبنى جديد للأشعة والمعامل والعيادات، وافتتاح عناية الصدر بسعة 20 سريرًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن مركزي طب الأسنان والإرشاد الوراثي 74 ألفًا و197 خدمة بتفعيل عيادات مسائية، مع استئناف مركز الأسنان التخصصي (15 قسمًا و14 كرسيًا مدعومًا بأشعة وسينسور رقمي ومعمل تركيبات) بعد توقفه منذ 2022، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 27 ألفًا و87 مواطنًا.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، تقديم مركز الإرشاد الوراثي 16 ألفًا و412 خدمة (7315 علاج طبيعي، 4498 إرشاد وراثي، 2438 معمل، 251 تخاطب، 187 جلدية، 137 أنف وأذن، 5141 شهادة صحية)، وصرف ألبان صناعية لـ4629 طفلًا دون 6 أشهر و6102 فوقهم.

تقديم المبادرات الرئاسية 161 ألفًا و439 خدمة لـ11877 مواطنًا

ولفت إلى تقديم المبادرات الرئاسية 161 ألفًا و439 خدمة لـ11877 مواطنًا، مع فحص 6159 سفينة بميناء بورسعيد البحري وتطعيماتها، واستقبال 3 بواخر سياحية، ورقابة 1244 منشأة غذائية بسحب 1394 عينة.

الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

وكيل الصحة بدمياط يجري جولة مفاجئة في المستشفيات أول أيام العام الجديد

وأكد وكيل الوزارة، أهمية فرق التوعية والتواصل المجتمعي والرائدات الصحيات في المنشآت والأماكن العامة، حيث استفاد أكثر من 120 ألف مواطن من أنشطة توعوية تدعم المبادرات وتعزز نمط الحياة الصحي والسلوكيات الإيجابية.

