الصحة تبحث مع المعاهد الأزهرية آليات تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا

عقدت الإدارة العامة للمبادرات الصحية، بـ وزارة الصحة والسكان، لقاءً تنسيقيًا مع قطاع المعاهد الأزهرية، لبحث آليات تعزيز الصحة لدى طلاب المعاهد الأزهرية، تحت مظلة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم.

بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأزهر الشريف

عقد اللقاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والأزهر الشريف، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التوعية الصحية ودعم المبادرات القومية، مع التأكيد على أهمية صحة الطلاب كركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وبناء أجيال قادرة على التعلم والإبداع، تماشيًا مع أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش وضع آليات وضوابط واضحة لتفعيل المبادرة من خلال تعاون مؤسسي منظم يضمن التكامل بين الجانبين التعليمي والصحي، مع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي معتمد تنفذه الوزارة من خلال أخصائيي التغذية، لتأهيل كوادر المعاهد الأزهرية من معلمين وأخصائيين اجتماعيين ومسؤولي التغذية على مستوى جميع المحافظات.

تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد بشأن مخاطر السمنة والنحافة والخمول البدني

وأضاف أن اللقاء ركز على تعزيز جهود التوعية داخل المعاهد بشأن مخاطر السمنة والنحافة والخمول البدني، وأهمية تبني أنماط حياة صحية، مع إعداد خطة لبرامج التوعية تشمل التثقيف الغذائي وتعزيز النشاط البدني عبر تنظيم أنشطة رياضية، بما يدعم أهداف المبادرة ويُحسّن الحالة الصحية العامة للطلاب.

