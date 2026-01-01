نشاط قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعليم العالي خلال 2025.. 70 برنامج شراكة أكاديمية جديدة.. استقطاب متزايد للطلاب الوافدين.. و42 بروتوكول تعاون مع الجامعات الفرنسية

18 حجم الخط

شهد قطاع الشئون الثقافية والبعثات خلال عام 2025 نشاطًا مكثفًا عكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تدويل التعليم المصري، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية والثقافية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر

وعمل القطاع على تفعيل سياسة تدويل التعليم المصري التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تطوير أداء المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، والتوسع في عقد اتفاقيات التعاون والشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر عبر دعم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر». كما واصلت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة دورها في تمثيل مصر داخل المنظمات الدولية، وفي مقدمتها اليونسكو، والإيسيسكو، والألكسو.

بناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس رؤية الدولة الواضحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن تدويل التعليم لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الجامعات المصرية وربطها بالشبكات الأكاديمية العالمية، ودعم القوة الناعمة المصرية على الساحة الدولية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية شهدت خلال عام 2025 حراكًا دوليًا واسعًا، تمثل في تعميق الشراكات الأكاديمية والبحثية، وتنشيط دور المكاتب الثقافية بالخارج، وتعزيز التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية الدولية، بما يدعم مكانة مصر التعليمية ويعكس ثقة العالم في جودة التعليم المصري.

تطوير أداء المكاتب الثقافية

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن حصاد عام 2025 يجسد ثمرة عمل مؤسسي متكامل، قائم على رؤية واضحة لتدويل التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، موضحًا أن القطاع عمل على تطوير أداء المكاتب الثقافية، وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي، ودعم الطلاب المصريين بالخارج، إلى جانب الترويج المنهجي للتعليم العالي المصري، بما يعزز تنافسيته ويخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال العام يعكس التزام القطاع بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، ودعم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مكانة مصر كقوة تعليمية وثقافية مؤثرة إقليميًا ودوليًا، مع الاستمرار في تطوير منظومة العلاقات الثقافية والبعثات بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم خطط التنمية الشاملة.

الترويج للتعليم العالي المصري واستقطاب الطلاب الوافدين

وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية «ادرس في مصر»، اضطلع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بدور محوري في الترويج للتعليم العالي المصري واستقطاب الطلاب الوافدين، من خلال تنفيذ إستراتيجية متكاملة للتوعية والتسويق داخل مصر وخارجها.

وشملت هذه الجهود المشاركة في معارض التعليم الدولية، وتنظيم فعاليات ترويجية وجولات ميدانية بالمدارس الثانوية في عدد من الدول، للتعريف بالبرامج الأكاديمية المتنوعة وآليات الالتحاق بالجامعات المصرية، والترويج لمنصة «ادرس في مصر» باعتبارها بوابة موحدة للسياحة التعليمية. وقد شملت الأنشطة دولًا عربية وآسيوية من بينها الأردن، والإمارات، وقطر، والهند، وأسهمت في تعزيز الصورة الذهنية لمصر كوجهة تعليمية إقليمية جاذبة وزيادة الإقبال على الدراسة بالجامعات المصرية.

وفي سياق دعم الشراكات الدولية، استقبلت جامعة القاهرة عددًا من قادة العالم في زيارات عكست مكانتها العلمية والدولية، من أبرزها الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وأسفرت عن عقد مؤتمر التعاون العلمي الجامعي المصري الفرنسي، وإطلاق 70 برنامج شراكة جديدة، وتوقيع 42 بروتوكول تعاون، وإتاحة 30 برنامج درجة مزدوجة في تخصصات مختلفة للدراسة باللغة الفرنسية.

كما شهد عام 2025 الزيارة التاريخية للرئيس الكوري لي جاي ميونغ، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المصرية الكورية، والإعلان عن منح دراسية للطلاب المصريين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وبرامج التدريب، وفتح آفاق جديدة للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وعلى مستوى الأداء المؤسسي، واصلت المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج دورها كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة، حيث أسهمت في دعم المبعوثين والطلاب المصريين، وتعزيز الروابط مع المؤسسات العلمية الدولية، والترويج لمبادرة «ادرس في مصر». وشهدت المكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا نشاطًا متنوعًا شمل توقيع اتفاقيات تعاون، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية، ودعم المشاركة المصرية في كبرى المعارض والمنتديات الدولية للتعليم العالي.

إطلاق برامج مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي

كما أسفر عام 2025 عن توقيع اتفاقيات تعاون علمي مع عدد من الدول، وإطلاق برامج مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والعلوم المتقدمة، وتوسيع منظومة المنح المشتركة مع ألمانيا وفرنسا والمجر، بما أتاح فرصًا أوسع للابتعاث الخارجي، ودعم إعداد كوادر مصرية مؤهلة عالميًا.

وشهدت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة نشاطًا مكثفًا، من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، ودعم التمثيل المصري داخل منظومة اليونسكو، وتوسيع مشاركة مصر في شبكات المدن الإبداعية ومدن التعلم وكراسي اليونسكو، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج نوعية في مجالات الطفولة المبكرة، والتحول الرقمي، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ودعم مشاركة الشباب والطلاب المصريين في المحافل العربية والدولية.

