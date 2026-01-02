5 آلاف مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

18 حجم الخط

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي محافظة قنا "مركز الوقف قرية المرشدة "، فى إطار الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس وحرص إدارة الجامعة على المشاركة في جميع المبادرات المجتمعية.

جاء ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى نظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع محافظة قنا، وجمعية الهلال الأحمر المصري وشارك في الفعاليات كلية الطب، مستشفيات جامعة عين شمس وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة والهيئة العامة لتعليم الكبار والتى استمرت فى على مدار أربعة أيام.

وقد أوضحت غادة فاروق أن عدد المستفيدين من هذه القافلة تجاوز خمسة آلاف مستفيد من جميع محاور القافلة الطبية والاجتماعية ومحو الأمية وتعليم الكبار، مشيدة بتنوع الأنشطة التى تضمنتها القافلة.

وشمل المحور الطبي عيادات في 8 تخصص مختلف وهى "باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن - نساء وتوليد - الرمد- الجراحة - أسنان " إلى جانب تقديم الخدمات الدوائية بالمجان. بالإضافة إلى إجراء 12 عملية قسطرة للقلب وتركيب دعامات بالتنسيق مع مستشفى قنا العام وتحويل 102 حالة إلى مستشفيات جامعة عين شمس التخصصية لاستكمال العلاج.



وعن محور محو الأمية وتعليم الكبار الذي أشرف على تنفيذه مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية تلقى الخدمات ٤٢٧ مستفيد من إجراء اختبارات فورية وتسلم شهدات.

كما تم توزيع ٣٠٠ بطانية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر، وجاءت القافلة تحت إشراف هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، وطارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وبالتنسيق مع اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

