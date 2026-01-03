وصول مادورو وزوجته إلى نيويورك

18 حجم الخط

وصلت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قبل قليل إلى نيويورك، حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وفق وكالة رويترز.

وصول طائرة تقل مادورو إلى نيويورك

أدانت وزارة الخارجية الكوبية بأشد العبارات ما وصفته بـ"العدوان العسكري" الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا.

وقالت كوبا، إن "العدوان الأمريكى الجبان عمل إجرامي وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وفق وصفها، معتبرة أنه يهدف إلى إحياء طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على أمريكا اللاتينية.

قطر تعرب عن قلقه إزاء تطورات فنزويلا

عربيا، أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الحاصلة في فنزويلا، ودعت إلى خفض التصعيد وضبط النفس وإنتهاج الحوار سبيلا لمعالجة القضايا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت الدوحة موقفها الداعم للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وجددت استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.