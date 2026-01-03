الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وصول مادورو وزوجته إلى نيويورك

طائرة تقل مادورو،
طائرة تقل مادورو، فيتو
18 حجم الخط

وصلت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قبل قليل إلى نيويورك، حيث من المتوقع مثولهما أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، وفق وكالة رويترز.

وصول طائرة تقل مادورو إلى نيويورك

أدانت وزارة الخارجية الكوبية بأشد العبارات ما وصفته بـ"العدوان العسكري" الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا.

وقالت كوبا، إن "العدوان الأمريكى الجبان عمل إجرامي وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وفق وصفها، معتبرة أنه يهدف إلى إحياء طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على أمريكا اللاتينية.

قطر تعرب عن قلقه إزاء تطورات فنزويلا

عربيا، أعربت قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الحاصلة في فنزويلا، ودعت إلى خفض التصعيد وضبط النفس وإنتهاج الحوار سبيلا لمعالجة القضايا.

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت الدوحة موقفها الداعم للالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وجددت استعدادها للمساهمة في أي جهد دولي يرمي إلى إيجاد حل سلمي فوري.

نائب ترامب معلقا على عملية فنزويلا: يجب إعادة نفط أمريكا المسروق

الرئيس الكوبي يدين القرصنة الأمريكية ويعلن التضامن مع فنزويلا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مادورو نيويورك سيليا فلوريس طائرة فنزويلا كوبا قطر

مواد متعلقة

لقطات تظهر متابعة ترامب وعناصر إداراته عملية "العزم المطلق" لاعتقال مادورو على الهواء

مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدًا باعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو

بعد فنزويلا، ترامب يحذر الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو من مصير مادورو

ترامب: اعتقلنا مادورو وشركاتنا النفطية ستذهب إلى فنزويلا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، تونس ومالي تلجآن لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

كأس أمم إفريقيا، تونس تتعادل مع مالي ويلجآن للأشواط الإضافية

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

محمود كمال يتألق ومحمود السيد يتحدى نفسه في مواجهة القراء بـ «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads