لقطات تظهر متابعة ترامب وعناصر إداراته عملية "العزم المطلق" لاعتقال مادورو على الهواء

18 حجم الخط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مجموعة من الصور برفقة وزير الحرب بيت هيجسيث، ووزير الخارجية ماركو روبيو، أثناء متابعة العملية العسكرية التي أفضت إلى القبض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

ترامب يتابع لحظات اعتقال مادورو على الهواء

وأظهرت الصور ترامب وفريقه فى مركز عملياته بفلوريدا، حيث كان يتابع مجريات العملية خطوة بخطوة، مؤكدًا إشرافه المباشر على كل تفاصيل المهمة.

ترامب، فيتو

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال دان كين، وقوع اشتباكات خلال عملية الانسحاب من فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرا إلى تعرض المروحيات للنيران.

رئيس الأركان الأمريكى يكشف تفاصيل عملية العزم المطلق

وفي التفاصيل، قال الجنرال دان كين، إن المهمة العسكرية في فنزويلا انطلقت كجزء من طلب قدمته وزارة العدل. وذكر أن العملية أُطلق عليها اسم "العزم المطلق" (Absolute Resolve).

ترامب، فيتو

وأوضح كين أن هذه العملية شملت 150 طائرة انطلقت من جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية، وذلك في واحد من أكثر التوصيفات تفصيلا التي قدمتها الحكومة الأمريكية حتى الآن.

ووفق كين، أُسقطت طائرة أمريكية واحدة خلال عملية في فنزويلا، لكنها ظلت صالحة للعمل.



ترامب، فيتو

وأشار رئيس الأركان، إلى العملية التي اعتقلت خلالها الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلا: "بعد وصولنا إلى منطقة الهدف، تعرضت مروحياتنا لإطلاق نار". وأضاف: "أُصيبت إحدى طائراتنا، لكنها بقيت في الجو. وكما صرّح الرئيس ترامب سابقا، فقد عادت جميع طائراتنا إلى الوطن". وتابع كاين أن الطائرة المعنية "احتفظت بقدرتها على البقاء في الجو حتى نهاية العملية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وذكر رئيس هيئة الأركان المشتركة أن المهمة استندت إلى عقود من الخبرة في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا وأفريقيا.

وبين أن "أصغر أفراد الطاقم سنا كان يبلغ من العمر 20 عاما، والأكبر 49 عاما، وأن القوة العسكرية تبعتها "قوة استخراج" للقبض على مادورو".

وأشار الجنرال كين إلى أن الطائرات الحربية الأمريكية فككت الدفاعات الجوية الفنزويلية لتمكين المروحيات العسكرية الأمريكية من دخول كاراكاس.

وقال الجنرال الأمريكي إن فريقا آخر من المروحيات تم استدعاؤه لاعتقال مادورو وزوجته، وتعرض لإطلاق نار خلال العملية. وذكر أن العملية برمتها استغرقت حوالي ساعتين و20 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.