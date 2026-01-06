الثلاثاء 06 يناير 2026
سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 6 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 7 جنيهات و14 جنيها للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و13 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 13 إلى 17 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 11 إلى 17 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

البسلة: من 17 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 18 و20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

السبانخ: بين 11 و15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 12 و20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 12 جنيها إلى 18 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 30 و40 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و16 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 12 و16 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الجريدة الرسمية