الكلاب الضالة تهاجم قاطني المعمورة، والطب البيطري ينفذ حملات تحصين لـ 1728 كلبا حرا خلال 2025

شهدت منطقة المعمورة الشاطئ شرق الإسكندرية مؤخرا، هجوم الكلاب الضالة على عدة أشخاص، كان آخرها هجومها على شاب جرى نقله للمستشفى، رغم أن أحد الأشخاص كان يقوم بإطعامها ولكنها لم تكتفِ بذلك وهاجمت الشاب.

وتعالت صيحات قاطني المنطقة بالاستغاثات من الكلاب الضالة، خاصة بعد تزايد أعدادها بشكل كبير، حيث أصبحت تسبب رعبا للكبار والصغار.

وأكد قاطنو المعمورة: أن الكلاب الضالة باتت تتزايد بشكل رهيب وتهاجم الأطفال والصغار دون رادع لها، وباتت هناك أماكن تأويها بالرغم من إننا في قرية مغلقة ومصيفية، واجتمعنا بالشركة التي تدير القرية وعدوا بحل الأزمة وتواصلوا مع الطب البيطري ونزلت حملات ولكن المشكلة قائمة وتهددنا.

الطب البيطري

من جانبها قالت الدكتورة راندة حمدي، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، إن هناك حملات بشكل منتظم لتجمعات الكلاب الضالة تقوم بتعقيمها وعقرها، ونحن نحاول بذلك من تقليص أعدادها دون قتلها أو إيذائها، ونفذنا حملات داخل المعمورة.

وأوضحت الدكتورة نيلي بشارة، مدير الأمراض المشتركة بالطب البيطري، وأنه جرى تحصين 1728 كلبا حرا، وتعقيم 336 آخرين خلال عام 2025، لافتة أنه لا يوجد حصر لأعداد الكلاب الضالة لصعوبة ذلك ويحتاج تعاون جهات كثيرة مختلفة مع الطب البيطري.

