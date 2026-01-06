مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

18 حجم الخط

الدكتور موسى شاهين لاشين هو أحد علماء الأزهر الشريف وعميد كلية أصول الدين الأسبق، عرف بالحزم والحرص الشديد على المصلحة العامة للأمة الإسلامية، واتسم بالجرأة والصدق والجدية، ولم يكن يخشى في الحق لومة لائم، وهو ما تسبب له في الكثير من المتاعب والمعاناة، حتى أنه تم استبعاده عن عمله بالأزهر.

رحل الدكتور موسى شاهين لاشين عن عالمنا في مثل هذا اليوم في عام 2009 إثر حادث سير، تاركًا أثرًا علميًا وفكريًا بارزًا، وخلال السطور التالية نلقي الضوء على سيرته ومسيرته.

مولد الدكتور موسى شاهين لاشين

ولد الدكتور موسى شاهين لاشين في 6 يناير عام 1920 فى قرية تابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وأتم تعليمه بالمعاهد الأزهرية، وبعد حصوله على الثانوية الأزهرية التحق بكلية أصول الدين وحصل منها على العالمية عام 1948، وحصل على الماجستير في اللغة العربية والدكتوراه في التفسير والحديث، فعمل مدرسا بقسم الحديث بكلية أصول الدين منذ عام 1965 وتدرج في سلك جامعة الأزهر حتى أصبح عميدا للكلية حتى عام 1982، وتم اختياره نائبا لرئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

جائزة فيصل العالمية

شغل الدكتور موسى شاهين لاشين عددا من المناصب والعضوية حيث عين عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضوا بمجمع البحوث الإسلامية والمركز الدولي للسيرة والسنة بوزارة الأوقاف المصرية سابقا، ورشحته جامعة الازهر لجائزة الملك فيصل العالمية للعاملين فى خدمة السنة، كما رشحته أيضا جامعة المنصورة، ووصفه أحد العلماء بأنه اذا كان رئيس القوم تحسبه واحدا منهم واذا كان بين القوم تحسبه رئيسهم.

الدكتور موسى شاهين لاشين

من بين آرائه التي كان يفتي بها وتسببت في مشاكل له رأيه في الموالد التي تقام حول الأضرحة وزيارة القبور، ففي حوار أجرته جريدة الأحرار معه عام 1998 عن الموالد والصوفية قال: “الموالد في ذاتها بدعة منكرة وتكتنفه مفاسد يبرأ الإسلام منها ونحن نناشد أولى الامر ان يغلقوها للبعد عن الشرور والآثام، أما زيارة القبور سنة ومن القبور أعتابها لكن لا تقبل العتبات ولا يتمسح بمقصورتها ولا يعتقد بنفعها أو ضررها، بل زيارة القبور وهو ملتزم بآبائها التي علمنا إياها رسول الله بالسلام على اصحابها والاعتبار بمصيرهم والدعاء لهم ”.

خروج المرأة للدعوة ليس بدعة

أيضا من فتاويه ومواقفه تلك التي تناول فيها عمل المرأة داعية فيقول:"أما عن عمل المرأة فان وجود المرأة واعظة او داعية اصبح أمرا ملحا الان في مجتمعنا المعاصر وقد كانت هناك واعظات فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم حتى ان السيدة عائشة تحملت تبليغ شطر كبير من الدين للامة الإسلامية ومن هنا فليس بدعا خروج المرأة للدعوة".

حلقات دينية للإذاعة البريطانية

هاجم الدكتور موسى شاهين لاشين الشبهات في الدين وقارع بالحجة دعاوى القرآنيين والشيوعيين ودعاوى التكفير والهجرة، كما قام بتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان الكثيرين عن طريق الإذاعات المرئية والمسموعة في مئات الحلقات، وقام بتقديم ما يزيد على ألف فتوى خلال مشواره، كما سجل حلقات للاذاعة البريطانية.

استبعاد الدكتور لاشين من الجامعة

وبسبب مناهضة الدكتور موسى شاهين لاشين لبعض بنود قانون الأحوال الشخصية لسنة 1979في عهد الرئيس السادات تعرض لمضايقات عدة، فكان له دور بارز وشجاع فى كشف سلبيات القانون بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية مما أدى به إلى استبعاده عن مناصبه فى الأزهر والحرمان منها، وقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان القانون بناء على نقده العِلمى والشرعي لمشكلات هذا القانون.

مؤلفاته

للدكتور موسى شاهين لاشين أكثر من ثلاثين مؤلفا منها: تيسير البخاري، المنهل الحديث في شرح أحاديث البخاري، اللآلئ الحسان في علوم القرآن، وفتح المنعم في شرح صحيح مسلم، والموسوعة المختصرة للأحاديث النبوية، والحصون المنيعة للدفاع عن الشريعة، وتجديد الدين، المبسط في مصطلح الحديث، المنهل الحديث في شرح أحاديث البخاري (أربعة أجزاء)، اللآلئ الحسان في علوم القرآن، السنة والتشريع، الحصون المنيعة في الدفاع عن الشريعة، تيسير معاني القرآن، السنة كلها تشريع، السلسبيل الجاري في شرح صحيح البخارى.

درع وزارة الداخلية

حصل لاشين على درع وزارة الداخلية وشهادة تقدير منها عام 1982 لجهوده في تصحيح المفاهيم المغلوطة لجماعات التكفير والهجرة، في إطار برامج الحوار التي انتهجها اللواء حسن أبو باشا في عهد توليه وزارة الداخلية، كما حصل على وسام جمهورية مصر العربية للعلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى عام.

