18 حجم الخط

قال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل بيرموديز، إن بلاده متضامنه مع فنزويلا، معربا عن إدانته الشديدة لـ"أعمال القرصنة البحرية" التي تنفذها الولايات المتحدة قبالة السواحل الفنزويلية.

الرئيس الكوبي يدين القرصنة الأمريكية ويعلن التضامن مع فنزويلا



وأضاف الرئيس الكوبي، في كلمة مصورة عُرضت خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المنعقد اليوم الأحد في مدينة سان بطرسبورج الروسية: "نؤكد تضامننا مع جمهورية فنزويلا الشقيقة، ونعرب عن إدانتنا الحازمة لأعمال القرصنة البحرية والإرهاب التي تمارسها حكومة الولايات المتحدة، والتي استهدفت سفينة قبالة السواحل الفنزويلية".



وتأتي تصريحات الرئيس الكوبي بعد ساعات من قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط الثالثة "بيلا 1" قبالة السواحل الفنزويلية، في إطار الحصار المشدد الذي تفرضه واشنطن على الجمهورية البوليفارية.

وكانت عمليات الاعتراض قد شملت ناقلة النفط العملاقة "سنتشوريز" يوم أمس السبت، إضافة إلى ناقلة "سكيبر" في العاشر من ديسمبر الجاري، ما يعكس تصعيدا حادا في الإجراءات الأمريكية الرامية إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الفنزويلية.

الحصار الأمريكي على فنزويلا

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس دونالد ترامب تصنيف حكومة فنزويلا كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض حصارا كاملا على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة من وإلى فنزويلا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية.

كما طالب ترامب كاراكاس بإعادة ما وصفه بـ"الأصول والنفط والأراضي المسروقة" من الولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع وعود بشن ضربات قريبة ضد تجار مخدرات تزعم واشنطن نشاطهم في منطقة الكاريبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.