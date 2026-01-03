مظاهرات أمام البيت الأبيض تنديدًا باعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو

18 حجم الخط

شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، مظاهرات تنديدًا باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وبالعملية العسكرية الجارية في كراكاس.

مظاهرات أمام البيت الأبيض رفضًا لاعتقال مادورو

وردد متظاهرون أمام البيت الأبيض، هتافات رافضة للتدخلات العسكرية، مطالبين بوقف التصعيد واحترام سيادة فنزويلا، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.