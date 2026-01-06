برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

18 حجم الخط

حرصت الفنانة رانيا يوسف على القيام برحلة مغامرة فوق السحاب لرحلة البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر صباح اليوم الثلاثاء، وذلك برفقة أفراد أسرتها، وسط أجواء من السعادة.

الفنانة رانيا يوسف

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بمطار البالون الطائر بالأقصر مرتدية حذاء وبنطلون وتي شيرت رياضي، يعلوه جاكت طويل، وكاب بنفسجي اللون.

وقال أحمد علاء مرشد سياحي بشركة اكسلانت للبالون الطائر بالأقصر: إن الفنانة وصلت إلى الأقصر في رحلة أسرية تزامنًا مع بداية فصل الشتاء، وقامت بتجربة التحليق بالمنطاد الساخن لأول مرة.

وأضاف أن الفنانة رانيا يوسف أعربت عن سعادتها بتجربة البالون الطائر وقامت بالتقاط الصور التذكارية مع السائحين والعاملين بأرض مطار البالون الطائر بالقرنة غرب الأقصر، مشيرا إلى أن الفنانة رانيا يوسف وعدت بالإقدام على المغامرة مرة أخرى في أقرب زيارة إلى الأقصر.

البالون الطائر بالأقصر

وعلى صعيد متصل، شهد سماء مدينة الأقصر تحليق 45 رحلة بالون طائر حملت على متنها 1320 سائحًا من مختلف الجنسيات، والتي أقلعت فجرًا وسط استقرار في حالة الطقس وهبطت جميعها بسلام وأمان.

يذكر أن البالون الطائر في الأقصر يتطلب وجود عدة عوامل مناخية تساعده على الطيران بصورة آمنة، منها مجال الرؤية صافي، سرعة مستقرة لا تزيد عن 8 عقد، وتبدأ الرحلات في الخروج قبل شروق الشمس بعد الانتهاء من التجهيزات فجرًا.

وتحلق البالون الطائر في الأقصر، من أعلى نقطة بمدينة الأقصر لتشاهد التاريخ، حيث ترى معبد حتشبسوت، ورميسس الثالث، ومعبد هابو، ومقابر النبلاء بوادي الملوك والملكات، وجزيرة الموز التي كونتها الطبيعة، ونهر النيل الذي على ضفافه معبدا الأقصر والكرنك أيضا متحفا الآثار والتحنيط.

