زهران ممداني لـ ترامب: أعارض السعي لتغيير الأنظمة وانتهاك القانون الدولي

18 حجم الخط

قال عمدة نيويورك زهران ممداني، أنه عبر خلال مكالمة هاتفية مع لرئيس دونالد ترامب، عن معارضتي للسعي لتغيير النظام فى فنزويلا وانتهاك القانون الفيدرالي والدولي.

رئيس الحكومة الإسبانية يعارض التدخل الأمريكى في فنزويلا

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عبر هو الأخر عن رفض بلاده لأي تدخل خارجي ينتهك القانون الدولي، وذلك تعليقا على الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

وقال سانشيز في تغريدة على منصة "إكس": "إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو، لكنها لا تعترف أيضا بالتدخل الذي ينتهك القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو أفق عدم اليقين".

واختتم رئيس الوزراء الإسباني تغريدته بالقول: "نحن نطلب من جميع الأطراف التفكير في المدنيين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على عملية انتقالية عادلة ومتفق عليها".

روسيا تطالب بإعادة مادورو إلى منصبه رئيسا لدولة فنزويلا

وفي السياق ذاته طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة.

وحسب شبكة "روسيا اليوم"، جاء ذلك خلال اتصال أجراه سيجري لافروف، مع نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، أكد خلاله الوزيران على على ضرورة "الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو وزوجته، وإعادتهما إلى كاراكاس، مع إعادة مادورو فورا إلى منصبه كرئيس للدولة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان رسمي صدر عقب الاتصال، أن الوزيرين "شدّدا على الحاجة الملحة لإنهاء الانتهاك الصارخ للسيادة الفنزويلية، والعمل على إعادة الوضع الدستوري في البلاد إلى مساره الطبيعي".

وأكد بيان الخارجية الروسية، أن موسكو ومينسك ترفضان بشكل قاطع العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا، معتبرتين إياه"عملا عدائيا ينتهك أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إنه يجب إعادة مادورو فورا إلى منصبه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى ان ما حدث يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وزير الخارجية الفنزويلي يهاجم أمريكا



وأضاف وزير الخارجية الفنزويلي، خلال مؤتمر صحفي، "قبل هذه الأحداث، عقدنا اجتماعين حذرت خلالهما فنزويلا من هذا الوضع، وأوضحت أن العملية تُجرى تحت ذريعة زائفة وهي مكافحة الجماعات الإجرامية وتهريب المخدرات، بينما في الواقع فإن كل ذلك مجرد ذريعة للاستيلاء على موارد فنزويلا الطبيعية وعلى نفطها".

كما دعا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، المواطنين إلى تجنب الذعر والفوضى في ظل الهجمات الأمريكية التي "طالت المدنيين".

وأكد أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط، مشدّدا على أن المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.