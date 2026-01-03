ترامب ينصب بديلسي رودريجيز رئيسا مؤقتا لجمهورية فنزويلا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف عمليا بأن رئيسة فنزويلا بعد العملية العسكرية الأمريكية هي ديلسي رودريجيز، النائبة التنفيذية السابقة للرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو.

ترامب يكشف النقاب عن رئيس فنزويلا القادم

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "إذا انسحبنا، فمن سيتولى إدارة فنزويلا؟ لا يوجد أحد ليتولى المسؤولية".

وأضاف ترامب: "هناك نائبة الرئيس التنفيذية ديلسي رودريجيز وهي الآن نائبة الرئيس، وأعتقد أنها الرئيسة، تم تنصيبها كرئيسة مؤقتا".

وزعم ترامب، أن رودريجيز أجرت محادثة هاتفية مطولة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مشيرا إلى أنها قالت أنها ستفعل كل ما نحتاجه.

تصريحات ديلسي رودريجيز حول شرعية مادورو

وكانت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قالت فى وقت سابق من اليوم، أن نيكولاس مادورو هو الرئيس الشرعي الوحيد لفنزويلا، مشددة على ضرورة احترام الشرعية الدستورية في البلاد، والإفراج الفوري عنه وعن زوجته.

وقالت رودريجيز، خلال اجتماع لمجلس الدفاع الوطني: "اليوم شرعت حكومة الولايات المتحدة في عدوان عسكري غير مسبوق ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية، وخلال هذه العملية العسكرية تم احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس.. إنه عدوان قائم على ذرائع واهية".

ودعت المواطنين الفنزويليين إلى التحلي بالهدوء، قائلة: "ندعو الفنزويليين إلى التزام الهدوء، حتى نتمكن معا، بروح الوحدة الوطنية، ككتلة موحدة من الشرطة والجيش والشعب، من تجاوز هذه المرحلة من الدفاع عن سيادتنا واستقلالنا".

ترامب يوجه صفعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية

فى ذات السياق المتعلق بحكم فنزويلا، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا ماتشادو التي دعته لغزو بلادها عسكريا، مشددا أنه سيكون من الصعب جدًا عليها أن تكون القائدة.. ماتشادو لا تحظى بالاحترام داخل البلاد".

وقال ترامب، إنه لا يعتقد أن ماريا ماتشادو يمكنها قيادة فنزويلا، زاعما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن على اتصال بها.

وفي السياق ذاته دعت زعيمة المعارضة المعارض، جونزاليس لتولى الرئاسة.

وقالت زعيمة المعارضة الفنزويلية، إدموندو جونزاليس يجب أن يتولى الرئاسة في فنزويلا، بعدما أزيح مادورو عن السلطة لرفضه التفاوض.

وأضافت: سنعيد النظام إلى البلاد ونطلق سراح السجناء السياسيين.

من هي ماريا ماتشادو؟

ماريا ماتشادووهي ناشطة فازت مؤخرًا بجائزة نوبل للسلام، وكانت تعيش في الخفاء منذ الانتخابات الرئاسية في 2024.

ودخلت ماتشادو -وهي مهندسة بالأصل- مُعترك العمل السياسي في 2002، بإنشائها جمعية "سوماتي" للمطالبة باستفتاء لعزل الرئيس السابق هوغو تشافيز.

وبعدما اتُّهمت بالخيانة لتلقي جمعيتها تمويلًا من الولايات المتحدة، تلقّت تهديدات بالقتل، وقررت إرسال أطفالها للعيش في الولايات المتحدة، لكنها بقيت فترة في البلاد مؤكدة أنها ستمضي "حتى النهاية".

وماريا ماتشادو، من مؤيدي الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق. واقترحت خصخصة مجموعة "بيتروليوس دي فنزويلا" العامة العملاقة للنفط، ومصدر الدخل الرئيسي للبلاد التي انهار إنتاجها بسبب سوء الإدارة والفساد.

