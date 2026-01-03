رئيس الوزراء الإسباني: التدخل الأمريكي فى فنزويلا يخالف القانون الدولي ولن نعترف به

18 حجم الخط

فنزويلا، انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ​سانشيز، اليوم السبت، التدخل الأمريكى فى فنزويلا، مؤكدا عدم اعتراف بلاده بهذا التدخل الذي ينتهك القانون الدولي.

إسبانيا لن تعترف بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا

وقال سانشيز: إن إسبانيا لن تعترف بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا الذي ينتهك القانون ‌الدولي، وذلك ‌بعد ‌أن ألقت ​قوات أمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية خلال الليل.

España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.



Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de… January 3, 2026

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ​سانشيز، في منشور عبر منصة "إكس": أن "إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو. لكنها لن تعترف أيضًا بتدخل ينتهك ​القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو أفق من عدم اليقين والعداء".

رئيس وزراء إسبانيا يدعو أطراف أزمة فنزويلا للتفكير فى السكان

كما دعا بيدور سانشيز جميع الأطراف المعنية بالأزمة فى فنزويلا، إلى التفكير في السكان المدنيين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعبير عن عملية انتقالية عادلة ‌عبر الحوار.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى وقت سابق من اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد ​لفترة طويلة، برفقة زوجته، وذلك في أكبر تدخل بشكل مباشر تُقدم عليه واشنطن في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

