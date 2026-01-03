الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء الإسباني: التدخل الأمريكي فى فنزويلا يخالف القانون الدولي ولن نعترف به

رئيس الوزراء الإسباني
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، فيتو
18 حجم الخط

فنزويلا، انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ​سانشيز، اليوم السبت، التدخل الأمريكى فى فنزويلا، مؤكدا عدم اعتراف بلاده بهذا التدخل الذي ينتهك القانون الدولي.

إسبانيا لن تعترف بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا

وقال سانشيز: إن إسبانيا لن تعترف بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا الذي ينتهك القانون ‌الدولي، وذلك ‌بعد ‌أن ألقت ​قوات أمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في عملية عسكرية خلال الليل.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ​سانشيز، في منشور عبر منصة "إكس": أن "إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو. لكنها لن تعترف أيضًا بتدخل ينتهك ​القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو أفق من عدم اليقين والعداء".

رئيس وزراء إسبانيا يدعو أطراف أزمة فنزويلا للتفكير فى السكان

كما دعا بيدور سانشيز جميع الأطراف  المعنية بالأزمة فى فنزويلا، إلى التفكير في السكان المدنيين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعبير عن عملية انتقالية عادلة ‌عبر الحوار.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى وقت سابق من اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو الذي حكم البلاد ​لفترة طويلة، برفقة زوجته، وذلك في أكبر تدخل بشكل مباشر تُقدم عليه واشنطن في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

وزارة الخارجية تطمئن على أوضاع الجالية المصرية في فنزويلا

ترامب ينصب بديلسي رودريجيز رئيسا مؤقتا لجمهورية فنزويلا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ​سانشيز فنزويلا اسبانيا مادورو ترمب

مواد متعلقة

لقطات تظهر متابعة ترامب وعناصر إداراته عملية "العزم المطلق" لاعتقال مادورو على الهواء

ترامب يلمِّح إلى تحرك أمريكي محتمل تجاه كوبا: الشعب هناك يعاني من النظام القائم

ترامب يكشف عن احتجاز مادورو وزوجته على متن سفينة

ترامب: سنقوم بإدارة فنزويلا ومستعدون لشن هجوم جديد أكبر حجما

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

أمم أفريقيا، تونس ومالي تلجآن لركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الإضافية بالتعادل

شوط أول سلبي بين برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

المتسابق محمد محفوظ يعلن انسحابه من برنامج دولة التلاوة لهذا السبب

كأس أمم إفريقيا، تونس تتعادل مع مالي ويلجآن للأشواط الإضافية

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

200 جنيه تراجعا في سعر جرام الذهب محليا خلال 5 أيام

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سقوط الأسنان في المنام وعلاقته بالحصول على الكثير من الأموال

منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

محمود كمال يتألق ومحمود السيد يتحدى نفسه في مواجهة القراء بـ «دولة التلاوة»

المزيد
الجريدة الرسمية
ads