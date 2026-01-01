الجمعة 02 يناير 2026
تحقيقات موسعة لكشف غموض تسمم 24 مواطنًا بالشرقية

تسمم العشرات بالشرقية،فيتو
تسمم العشرات بالشرقية،فيتو
 شهدت محافظة الشرقية واقعة اشتباه تسمم غذائي، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مستشفى بلبيس المركزي يفيد باستقبال 24 شخصًا مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، تمثلت في قيء وإسهال، عقب تعرضهم لحالة إعياء مفاجئ.

صحة الشرقية تناقش سلبيات تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين شعروا بالأعراض عقب تناولهم وجبات غذائية خلال حفل حنة عريس بمدينة بلبيس، حيث جرى إعداد تلك الوجبات داخل أحد المطاعم بالمدينة.

سحب عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد أسباب الإصابة بدقة

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع سحب عينات لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد أسباب الإصابة بدقة.

وأسفرت الجهود الطبية عن تحسن حالة عدد من المصابين وخروجهم من المستشفى العام بعد الاطمئنان على استقرار أوضاعهم الصحية، فيما لا تزال الفرق الطبية تتابع باقي الحالات تحت الملاحظة.

في الوقت نفسه، اتُخذت الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة، وتم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم حيال الواقعة، ومنع تكرارها حفاظًا على سلامة المواطنين.

أعراض التسمم الغذائي وهذه أسبابه وخطورة إهمال علاجه

ويمكن أن تظهر أعراض التهاب المعدة والأمعاء بعد تناول طعام غير صالح في غضون ساعات قليلة، ولكن يمكن أيضًا أن تكون فترة الحضانة أطول بكثير اعتمادًا على العامل المسبب للمرض.

أربعة أعراض معروفة للتسبب في التسمم الغذائي:

الإسهال

الغثيان

القيء

آلام في البطن

ويحدث القيء عادة في وقت مبكر من المرض، ويستمر الإسهال عادة لبضعة أيام، ولكن يمكن أن يكون أطول اعتمادًا على الكائن الحي الذي يسبب الأعراض.

ويمكن أن يسبب التسمم الغذائي أيضًا ما يلي:

فقدان الشهية الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة

