حبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف من المواطنين بالهرم

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين بتهمة سرقة الهواتف من المواطنين بالهرم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

القبض علي شخصين بتهمة سرقة سيدة

والبداية كانت بكشف الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة حقيبة يدها بأسلوب "الخطف"، مما أدى لسقوطها أرضا حال سيرها بأحد الشوارع بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من (ربة منزل) بأنها حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى، متعلقاتها الشخصية) وحال مقاومتها اختل توازنها مما أدى لسقوطها أرضًا دون حدوث إصابات.

أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافا بارتكابهما (12) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى الذى كان متواجد بحقيبة المبلغة، وتبين تصرفهما فى باقى المسروقات المستولى عليها (12 هاتف محمول) لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها فى الوقائع الأخرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.