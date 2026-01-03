السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غزل المحلة يوجه الشكر للاعبيه عماد ميهوب ومحمد أسامة ويعلن رحيلهما رسميا

غزل المحلة
غزل المحلة
18 حجم الخط

أعلن نادي غزل المحلة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، توجيه الشكر إلى عماد ميهوب ومحمد أسامة، ثنائي الفريق، بعد انتهاء مشوارهما مع زعيم الفلاحين ورحيلهما بشكل رسمي عن صفوف النادي.

وجاء بيان غزل المحلة ليؤكد تقدير النادي لما قدمه اللاعبان خلال فترة تواجدهما، متمنيا لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة.

 

غزل المحلة يفوز علي الصيد

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره صيد المحلة بنتيجة 3ـ0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين لمواجهة المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يواجه غزل المحلة نظيره فريق المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

 

طلائع الجيش يفوز غزل المحلة

فاز فريق طلائع الجيش على غزل المحلة، بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جهاز الرياضة، ضمن منافسات المجموعة الأولى بـ كأس عاصمة مصر

سجل هدف التقدم لطلائع الجيش اللاعب التونسي حسام الدين السويسي.

ترتيب مجموعة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو 9 نقاط

2- طلائع الجيش 7 نقاط

3- إنبي 6 نقاط

4- المقاولون العرب 4 نقاط

5- غزل المحلة 3 نقاط

6- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

7- الأهلي 3 نقاط 

نظام كأس عاصمة مصر موسم 2025-2026

ويشارك هذا الموسم في كأس الرابطة 21 ناديًا من الدوري المصري الممتاز، موزعين على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية.

ويتأهل من كل مجموعة كل من المتصدر والوصيف مباشرةً إلى ربع النهائي، إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث بين المجموعات، لضمان منافسات قوية ومتوازنة في الأدوار الإقصائية.

جوائز كأس عاصمة مصر

ويحصل بطل كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه، فيما يحصل صاحب الوصيف على 4 ملايين جنيه، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، وأخيرا يحصل صاحب المركز الرابع على مليون و500 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي غزل المحلة غزل المحلة محمد أسامة عماد ميهوب كأس عاصمة مصر

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إصابة جديدة تبعد أشرف داري عن الأهلي لـ 3 أسابيع

الرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

أولى الصفقات الشتوية، سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مهاجم زيسكو الزامبي

كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads