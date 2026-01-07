الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026

موسم الحج
موسم الحج
18 حجم الخط
ads

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026 - 1447هـ  كما كشفت عن أماكن عقد تلك الاختبارات.   

ويستعرض موقع “فيتو” مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026 _ 1447هـ وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن الجدول

مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات على مدار 3 أيام متتالية وذلك بمشاركة مشرفين من مختلف المحافظات، وذلك في إطار تنظيم عملية اختيار المشرفين ورفع كفاءة الأداء خلال موسم الحج.

وتعقد الاختبارات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 11 و12 و13 يناير 2026، حيث جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحافظات، بما يضمن انتظام سير الاختبارات وسهولة التنظيم.

موعد اختبارات اليوم الاول 

ويشمل اليوم الأول، الأحد 11 يناير، مشرفي الجمعيات من محافظات الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، القاهرة، والمنوفية، موزعين على 6 مجموعات.

موعد اختبارات اليوم الثاني 

أما اليوم الثاني، الاثنين 12 يناير، فيخصص لمشرفي محافظات المنيا، الدقهلية، بورسعيد، سوهاج، الوادي الجديد، دمياط، جنوب سيناء، السويس، أسوان، أسيوط، الشرقية، بجانب المشرفين المركزيين.

موعد اختبارات اليوم الثالث 

ويُختتم الجدول الثلاثاء المقبل، بمشاركة مشرفي محافظات كفر الشيخ، الإسماعيلية، الأقصر، شمال سيناء، مطروح، قنا، البحر الأحمر، البحيرة، الغربية، الفيوم، وبني سويف.

اماكن عقد الاختبارات 

ومن المقرر أن تعقد جميع الاختبارات في معهد نظم معلومات القوات المسلحة بمصر الجديدة (كلية البنات)، بشارع أحمد تيسير، خلف عمارات العروبة، وأمام مقر وزارة الدفاع، حيث تم تجهيز المقر بكافة الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، لضمان سير الاختبارات بسهولة وانتظام، وتوفير بيئة مناسبة للمتقدمين، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التقييم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزارة الدفاع موسم الحج القوات المسلحة

مواد متعلقة

التضامن الاجتماعي يواصل دعم الأسر الأَولى بالرعاية بتوزيع بطاطين ومواد غذائية ولحوم

وزيرة التضامن تبحث مع رئيس اقتصادية قناة السويس تعزيز سبل التعاون

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

التضامن الاجتماعي في 2025.. 48225 حضانة تقدم خدماتها للأطفال.. 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم.. وتخصيص 54 مليار جنيه لـ “تكافل وكرامة”
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

وزارة العمل: 77 وظيفة بشركة سكاي للموانئ ببورسعيد

تراجع كبير في أسعار الذهب والفضة بفعل جني الأرباح وارتفاع الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 7-1-2026

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 7-1-2026

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية