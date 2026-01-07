18 حجم الخط

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026 - 1447هـ كما كشفت عن أماكن عقد تلك الاختبارات.

ويستعرض موقع “فيتو” مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026 _ 1447هـ وذلك بالتزامن مع إعلان الوزارة عن الجدول

مواعيد وجدول اختبارات مشرفي الجمعيات لموسم حج 2026

ومن المقرر أن تعقد الاختبارات على مدار 3 أيام متتالية وذلك بمشاركة مشرفين من مختلف المحافظات، وذلك في إطار تنظيم عملية اختيار المشرفين ورفع كفاءة الأداء خلال موسم الحج.

وتعقد الاختبارات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 11 و12 و13 يناير 2026، حيث جرى تقسيم المتقدمين إلى مجموعات وفقًا للتوزيع الجغرافي للمحافظات، بما يضمن انتظام سير الاختبارات وسهولة التنظيم.

موعد اختبارات اليوم الاول

ويشمل اليوم الأول، الأحد 11 يناير، مشرفي الجمعيات من محافظات الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، القاهرة، والمنوفية، موزعين على 6 مجموعات.

موعد اختبارات اليوم الثاني

أما اليوم الثاني، الاثنين 12 يناير، فيخصص لمشرفي محافظات المنيا، الدقهلية، بورسعيد، سوهاج، الوادي الجديد، دمياط، جنوب سيناء، السويس، أسوان، أسيوط، الشرقية، بجانب المشرفين المركزيين.

موعد اختبارات اليوم الثالث

ويُختتم الجدول الثلاثاء المقبل، بمشاركة مشرفي محافظات كفر الشيخ، الإسماعيلية، الأقصر، شمال سيناء، مطروح، قنا، البحر الأحمر، البحيرة، الغربية، الفيوم، وبني سويف.

اماكن عقد الاختبارات

ومن المقرر أن تعقد جميع الاختبارات في معهد نظم معلومات القوات المسلحة بمصر الجديدة (كلية البنات)، بشارع أحمد تيسير، خلف عمارات العروبة، وأمام مقر وزارة الدفاع، حيث تم تجهيز المقر بكافة الإمكانيات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، لضمان سير الاختبارات بسهولة وانتظام، وتوفير بيئة مناسبة للمتقدمين، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التقييم.

