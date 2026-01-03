السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية

منتخب تونس
منتخب تونس
18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، أعلن منتخب تونس ونظيره منتخب مالي تشكيلهما للمباراة المقرر لها مساء اليوم السبت، بملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

تشكيل مالي أمام تونس

ويبدأ منتخب مالي مباراة تونس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: أمادو دانتي - كمارا - ديابي - وويو كوليبالي

خط الوسط: مامادو سانجاري - أليو ديانج - بيسوما 

خط الهجوم: سيناياكو - لاسانا كوليبالي - كاموري دومبيا

تشكيل تونس أمام مالي

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: يان فاليري، منتصر الطالبي، ديلان برون، علي العابدي.

خط الوسط: إلياس السخيري، فرجاني ساسي، محمد بلحاج محمود.

خط الهجوم: حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، حازم المستوري.

موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2025

تقام مباراة تونس أمام مالي في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم السبت 3 يناير 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت تونس، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالي

تنقل مباراة تونس ضد مالي في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية على قناة beIN MAX 1.

ويتطلع المنتخب التونسي الذي يطارد لقبًا قاريًّا غائبًا منذ البطولة الوحيدة التي استضافها، وحقق لقبها عام 2004، إلى تحقيق الفوز والانتصار على مالي.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة تونس ضد مالي مع المتأهل من مباراة السودان ضد السنغال في دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد أن جمع 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب نيجيريا المتصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مالي تونس كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا 2025 أمم إفريقيا

مواد متعلقة

برايتون يعمق جراح بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

إصابة جديدة تبعد أشرف داري عن الأهلي لـ 3 أسابيع

الرجاء البيضاوي يوقع عقود انتقال لاعبه إلى صفوف الأهلي

الأهلي يرد علي تصريحات كوليبالي وفيفا تنصف النادي (تقرير)

نتائج مباريات اليوم السبت في الجولة 17 من دوري المحترفين

أولى الصفقات الشتوية، سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع مهاجم زيسكو الزامبي

كوليبالي يكشف كواليس هروبه من الأهلي: الأحمر احتجز جواز سفري

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتعادل مع بورنموث 1/1 في الشوط الأول

منتخب السنغال يفوز على السودان بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فرحة لم تكتمل، السودان يتأخر أمام السنغال 2-1 في الشوط الأول

وزير الخارجية الأسبق عن أحداث فنزويلا: بلطجة أمريكية.. وترامب يتصرف وكأنه ملك العالم

السيدات وكبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بلجنة مدرسة الرحمانية بجولة الإعادة في الإسكندرية

أحمد شيبة يحضر مفاجأة لجمهوره في 2026

بمساعدة جاسوس أمريكى بحكومة فنزويلا، نيويورك تايمز تكشف كواليس اعتقال مادورو وزوجته

تشكيل مباراة آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

هل تقدم خدمة رجال الأعمال الاستعلام عن خطابات الضمان في بنك مصر؟

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الواو و«أو» في الحديث عن قيام الليل بسورة المزمل؟ الإفتاء تجيب

حديث الإسراء والمعراج كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم

الإفتاء توضح حكم صيام التطوع في رجب وشعبان دون غيرهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads