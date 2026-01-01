سوريا تعلن إحباط هجمات داعش المخطط لها ضد احتفالات رأس السنة

18 حجم الخط

أكدت وزارة الداخلية السورية أن العملية الانتحارية التي استهدفت دورية أمن في حلب تحمل خلفية إرهابية داعشية، وتم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف احتفالات رأس السنة.

إحباط مخطط إرهابي

وجاء في بيان الداخلية أن عناصر الأمن تمكنوا من إحباط مخطّط إرهابي واسع كان يستهدف احتفالات رأس السنة في عدد من المحافظات، ولا سيما مدينة حلب.

وأوضح البيان أن المعلومات الاستخبارية، بالتعاون مع الجهات المختصة، كشفت عن نية تنظيم "داعش" تنفيذ سلسلة هجمات انتحارية تستهدف الكنائس وأماكن التجمع المدني خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وأضاف البيان أن الوزارة استبقت الخطر باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، شملت تعزيز الحماية حول الكنائس، ونشر دوريات ثابتة ومتحركة، وإقامة حواجز تفتيش في مختلف أحياء المدينة.

وأشار البيان إلى أن عنصرا أمنيا في نقطة تفتيش بمنطقة "باب الفرج" اشتبه بشخص أثناء تأدية مهامه، وبعد محاولة التحقق منه، أطلق المشتبه به النار، ما أدى إلى استشهاد العنصر الأمني، ثم فجّر نفسه، مُسفرا عن إصابة عنصرين آخرين أثناء محاولتهما التدخل لاعتقاله.

وأشاد البيان بـ"الروح البطولية" التي أبداها عناصر الأمن، مؤكدا أن تدخلهم السريع كان حاسما في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يرمي إلى زعزعة الأمن واستهداف المدنيين الأبرياء في ليلة رأس السنة.

