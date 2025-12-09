استهداف محيط مطار المزة العسكري في دمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري بدء تحقيقات لتحديد مصدر القذائف بمحيط مطار المزة، مؤكدة استهداف محيط مطار المزة العسكري بدمشق بـ 3 قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأكدت وسائل الإعلام السورية، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط قذائف مجهولة المصدر في محيط مطار المزة العسكري بالعاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى حالة استنفار أمني في المنطقة دون صدور معلومات رسمية عن طبيعة الجهة التي أطلقتها أو حجم الأضرار المحتملة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السلطات بدأت تحقيقات عاجلة لتحديد مصدر القذائف وخلفيات الحادث في وقت تواصل فيه وحدات الجيش تمشيط محيط الموقع تحسبًا لأي تهديد إضافي.

وأفادت وسائل إعلام سورية قبل قليل، بأن أصوات انفجارات سُمعت قبل قليل في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، وهي من أكثر المناطق حساسية لقربها من مقار حكومية وأمنية.

تحقيق الجهات السورية من طبيعة الانفجارات التي هزت دمشق

وأكدت القناة أن الجهات المختصة في سوريا تعمل في هذه اللحظات على التحقق من طبيعة الانفجارات وأسبابها، دون صدور أي بيان رسمي يوضح ما إذا كانت ناجمة عن استهداف خارجي أو حادث داخلي.

ترقب شديد في العاصمة السورية وتحركات أمنية مكثفة في محيط موقع الانفجارات

وشهدت المنطقة حالة من الاستنفار الأمني، وفق مصادر محلية تحدثت لوسائل إعلام سورية، حيث شوهدت سيارات إسعاف وإطفاء تتجه نحو محيط المزة، في وقت تلتزم فيه السلطات الرسمية الصمت بانتظار نتائج التحقيق الأولي. ويأتي ذلك وسط مخاوف من احتمال ارتباط الأصوات باستهدافات إسرائيلية متكررة خلال الأشهر الماضية، خاصة أن المزة تضم منشآت حيوية ومقار بعثات دبلوماسية.

وبينما تتواصل التحقيقات، يكتفي الإعلام الرسمي بالإشارة إلى أن المعلومات ما تزال أولية وغير مكتملة، داعيًا الجمهور إلى انتظار بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى. وتشير التجارب السابقة إلى أن مثل هذه الانفجارات غالبًا ما تُعلن تفاصيلها لاحقًا بعد اكتمال التقييم الأمني والعسكري.

في سياق آخر شارك الرئيس السوري أحمد الشرع في الفعاليات الرسمية للذكرى الأولى لإسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدًا في كلمة له مساء أمس الإثنين، أن سوريا تطوي صفحة طويلة من “الضياع والتشويه” وتبدأ مسارًا جديدًا قائمًا على المصالحة الوطنية واستعادة الدور الإقليمي التاريخي للبلاد.

قال أحمد الشرع:“فقدنا الشام درّة الشرق لأكثر من خمسة عقود، وحاولوا سلخها عن عمقها الحضاري والتاريخي، لكن هذه الأرض لا تُهزم، ولا يمكن لأحد أن يغيّر هويتها أو يلغي مكانتها التي صاغتها آلاف السنين.”

