الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
خارج الحدود

القيادة المركزية الأمريكية تعلن نتائج ضرباتها ضد داعش في سوريا

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو
قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: قواتنا وشركاؤها قتلوا واعتقلوا 25 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بعد غارات 19 ديسمبر في سوريا.

 

الغارات الأمريكية على تنظيم داعش

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات على عدد من مواقع تنظيم داعش في سوريا، وذلك ردا على هجوم تعرضت له قوة أمريكية على يد عناصر من التنظيم.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام سورية، عن مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش في الضربات الأمريكية على مواقعه بسوريا.

هجوم أمريكي على مواقع تنظيم داعش بسوريا

وأعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا، ردًّا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة ثلاثة أمريكيين.

وقال هيجسيث، في منشور على منصة إكس، إن القوات الأمريكية بدأت عملية “عين الصقر” في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في 13 ديسمبر الجاري.

وأضاف: “بلادنا بقيادة ترامب لن تتردد ولن تتوانى أبدًا في الدفاع عن شعبها”، وفق تعبيره. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل “الكثير” من عناصر تنظيم الدولة، وأكد مواصلة ذلك.

ولاحقًا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم الدولة في سوريا، وأشار إلى أن الهجمات تُعَد ردًّا قاسيًا على عمليات القتل التي ارتكبها التنظيم بحق الجنود الأمريكيين في سوريا.

وأضاف ترامب أن “الحكومة السورية بقيادة رجل (في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع) يعمل جاهدًا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة”.

