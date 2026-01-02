18 حجم الخط

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن نشر قوات من لواء "الحشمونائيم"، الذي يضم جنودا من التيار الحريدي المتدين، في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.

الجيش الإسرائيلي ينشر لواء من الحريديم جنوب سوريا



وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "قوات المشاة التابعة للواء باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات تفتيش وصفها بـ"المحددة الهدف"، جرى خلالها جمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، ولا سيما سكان الجولان".

وأضاف البيان أن اللواء سيواصل العمل في "ساحات مختلفة"، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، انتهاء مهام لواء الاحتياط رقم 55 في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيرًا إلى اختتام مهامه في المنطقة.

وفي السياق ذاته أفادت وكالة "سانا" السورية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت مرة جديدة في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي.

قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة

وذكرت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".

وكانت القوات توغلت بين قريتي رويحينة والمشيرفة، وأقامت حاجزا مؤقتا عند تقاطع قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية العشة، واعتقلت أحد المواطنين، فيما أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي.

