ترامب: الجيش الأمريكي لم يتدخل بريا في فنزويلا ولم أتحدث مع بوتين بشأن مادورو

مادورو، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الأمريكي لن يكون له أي حضور على الأرض داخل فنزويلا، مشددًا على أن العملية الأخيرة نُفذت دون الانخراط في وجود عسكري بري طويل الأمد.

وقال ترامب: “لن يكون لدينا وجود بري في فنزويلا”، في محاولة لطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن احتمالات التورط العسكري المباشر.

 

ترامب: لم أتحدث مع بوتين عن مادورو

وفي سياق متصل، نفى ترامب أن يكون قد أجرى أي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن الملف الفنزويلي لم يكن مطروحًا في أي اتصال حديث بين الجانبين.

وأضاف: “لم أتحدث مع بوتين عن مادورو”، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول الموقف الروسي من التطورات الأخيرة.

 

ترامب يكشف عن محادثات سابقة مع مادورو ونصيحة بالاستسلام

وكشف ترامب أنه أجرى محادثات سابقة مع مادورو خلال مراحل سابقة من الأزمة، مشيرًا إلى أنه نصحه بالاستسلام لتجنب ما وصفه بعواقب التصعيد.

وأوضح أن واشنطن منحت مادورو أكثر من فرصة قبل الوصول إلى المسار الحالي.

ترامب: بوتين يقتل الكثير من الأشخاص وأنا حزين

وفي تعليق منفصل، وجّه ترامب انتقادات حادة للرئيس الروسي، قائلًا:“بوتين يقتل الكثير من الأشخاص، وأنا حزين لما يحدث”، دون أن يحدد السياق الزمني أو الجغرافي لتصريحاته.

ترامب: أمريكا لا تخسر الأموال بل تجنيها

وفي الشق الاقتصادي، شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تخسر أموالًا من تحركاتها الخارجية، بل “تجني الأموال”، مؤكدًا أن السياسات الأمريكية الحالية، بما فيها التحركات العسكرية والسياسية، تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن واشنطن تحرص على ألا تتحمل أعباء مالية دون مقابل.

