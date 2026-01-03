وزير الحرب الأمريكي: يمكننا استخدام قدراتنا العسكرية الفتاكة في أي وقت ومكان

18 حجم الخط

مادورو، قال بيت هيجيست، وزير الحرب الأمريكي، إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استخدام قوتها العسكرية الفتاكة في أي وقت وأي مكان حول العالم، مؤكدًا أن ما جرى في فنزويلا يعكس تفوقًا عسكريًا غير مسبوق.

وزير الحرب الأمريكي: العملية في فنزويلا تاريخية وتم تنفيذها بشكل مثالي

وأوضح هيجيست أن العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في فنزويلا تُعد عملية تاريخية، وتم تنفيذها “بشكل مثالي” من حيث التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف دون إخفاقات.

وزير الحرب الأمريكي: لا دولة قادرة على تنفيذ عملية مماثلة

وأكد هيجيست أنه لا توجد دولة على وجه الأرض قادرة على تنفيذ عملية عسكرية مماثلة لتلك التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، مشددًا على أن العملية جسّدت أعلى درجات التنسيق بين الأفرع المختلفة للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف أن ما حدث يمثل رسالة واضحة مفادها أن الجيش الأمريكي يمتلك الجاهزية الكاملة للتدخل السريع والحاسم متى رأت القيادة السياسية ضرورة لذلك.

وزير الحرب الأمريكي: العملية في فنزويلا استعراض غير مسبوق للقوة العسكرية

وأشار وزير الحرب الأمريكي إلى أن العملية لم تكن مجرد تحرك عسكري تقليدي، بل استعراضًا عمليًا لقدرات الولايات المتحدة العسكرية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن نجاحها يعكس مستوى الاحتراف والانضباط داخل القوات الأمريكية.

وأوضح أن التخطيط والتنفيذ جريا وفق معايير دقيقة، ما أسهم في تحقيق الأهداف المعلنة دون خسائر تُذكر.

واختتم هيجيست تصريحاته بالتأكيد على أن العملية في فنزويلا تحمل رسالة ردع مباشرة إلى كل من يفكر في تهديد المصالح الأمريكية أو أمن مواطنيها، مشددًا على أن الولايات المتحدة “ستتحرك بقوة وحسم عندما تقتضي الضرورة”.

