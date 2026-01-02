الأهلي يكثف تحركاته في ملف الصفقات الشتوية خلال يناير لتدعيم 4 مراكز.. بديل حامد حمدان يظهر في الصورة.. وثنائي مرشح لتدعيم الدفاع.. والمهاجم أهمية قصوي

18 حجم الخط

مع دخول شهر يناير وانطلاق فترة الانتقالات الشتوية، يواصل النادي الأهلي العمل علي ملف الصفقات بقوة، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قادرة على تلبية طموحات الجماهير.

ويأتي تحرك النادي الأهلي بالتنسيق مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق، الذي حدد احتياجاته الفنية بشكل واضح، واضعا عدة مراكز على رأس أولوياته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويتحرك الأهلي بهدف علاج الثغرات التي ظهرت في الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة في مراكز قلب الدفاع، والظهير الأيسر، وخط الوسط، إلى جانب التعاقد مع مهاجم صريح قادر على صناعة الفارق، في ظل التراجع الملحوظ في مستوى بعض العناصر، ووجود نقص عددي واضح في بعض الخطوط.

خريطة تحركات الأهلي في الميركاتو الشتوي

بديل حامد حمدان

يعد خط الوسط أحد الملفات المطروحة على طاولة الأهلي خلال يناير، خاصة بعد فشل التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجيت، الذي انتقل رسميا إلى صفوف بيراميدز، ومع خروج اللاعب من حسابات القلعة الحمراء، كثفت إدارة الكرة تحركاتها للبحث عن بديل مناسب.

الأهلي

ودخل الأهلي بالفعل في مفاوضات مع مصطفى شكشك لاعب إنبي، حيث أكد مصدر داخل الأهلي أن سيد عبد الحفيظ هو من يقود ملف المفاوضات مع اللاعب وناديه، حيث تواصل بالفعل مع مصطفى شكشك منذ ثلاثة أيام، كما فتح خطوط اتصال مع إدارة نادي إنبي، وذلك بعد موافقة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على عودة التعامل بين الناديين مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أن إدارة إنبي أبدت ترحيبها بفكرة التفاوض مع الأهلي مجددا، في ظل تحسن العلاقات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، ما يمهد الطريق لإمكانية إتمام الصفقة حال الاتفاق على التفاصيل المالية.

وأكد المصدر أن الأهلي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم اللاعب، وأن جميع الاتصالات الحالية تتم بشكل ودي وغير رسمي عبر سيد عبد الحفيظ، مع وجود رغبة داخل القلعة الحمراء في حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا سارت المفاوضات بالشكل المطلوب.

يوسف بالعمري اتفاق محسوم

على صعيد مركز الظهير الأيسر، كان الأهلي قد حسم اتفاقه مع يوسف بلعمري لاعب الرجاء المغربي، لتدعيم صفوف الفريق ، في ظل معاناة الأهلي في هذا المركز من بعد رحيل علي معلول، حيث لم ينجح أي لاعب في إثبات قدرته علي قيادة تلك الجبهة بعد رحيل التونسي عن الفريق.

وكان الأهلي أتم اتفاقه مع يوسف بالعمري لتدعيم هذا المركز، لكن ما يؤجل الإعلان الرسمي عن الصفقة هو تواجد اللاعب في الوقت الحالي مع المنتخب المغربي المشارك في كأس الأمم الإفريقية.

ولا يغيب مصطفى شكشك عن هذا الملف أيضا، حيث ترى إدارة الأهلي أن اللاعب يمكنه شغل مركز الظهير الأيسر، ما يجعله خيارا جيد ضمن خطط التدعيم الشتوي.

ثنائي مرشح لتدعيم قلب الدفاع

في قلب الدفاع، يسعى الأهلي إلى تدعيم هذا المركز بعنصر محلي مميز، خاصة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين، والحاجة إلى زيادة العمق الدفاعي.

وفتح الأهلي خطوط اتصال مع هادي رياض مدافع بتروجيت، الذي يقدم مستويات لافتة هذا الموسم، إلى جانب عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي.

المهاجم الصريح أولوية قصوى داخل الأهلي

يأتي ملف المهاجم الصريح على رأس أولويات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في ظل تراجع مستوى جراديشار، وعدم ظهور محمد شريف بالشكل المنتظر، إلى جانب وجود فراغ هجومي واضح منذ رحيل وسام أبو علي، الذي كان يمثل عنصر مؤثر في الخط الأمامي.

وتكثف إدارة الأهلي تحركاتها للتعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، يمتلك الحلول الفردية والقدرة على التسجيل تحت الضغط، خاصة مع ازدحام جدول المباريات، وحاجة الفريق لمهاجم جاهز قادر على حسم المباريات.

