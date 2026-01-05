آخر كلام، سيناريو معلول والسولية ينتظر نجم الأهلي

18 حجم الخط

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن كل الاحتمالات مطروحة في ملف تجديد أليو ديانج، مؤكدا أن ييس توروب مدرب الأهلي طلب تجديد عقد اللاعب، وبالفعل تم التحرك لهذا الأمر ولكن شروط ديانج المالية حالت دون التوصل لاتفاق.

أضاف المصدر: لدينا سقف في الرواتب وأيضا لدينا رغبة في استمرار أليو ديانج خاصة بعد فشل صفقة حامد حمدان، ولكن في الوقت نفسه هناك أصوات تطالب برحيل اللاعب في يناير من أجل الاستفادة ماليا قبل رحيله مجانا، ولكن توروب يرفض رحيل اللاعب المالي ويطلب تجديد تعاقده أو استمراره لنهاية الموسم الحالي والأخير له مع النادي.

وأوضح المصدر أن هناك تفكير حال عدم التوصل لاتفاق مع المالي أليو ديانج على أن يستمر اللاعب ويرحل نهاية الموسم عقب نهاية عقده كما حدث مع الرباعي علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعة.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، يوم السبت 10 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وحقق فريق المقاولون العرب فوزا كبيرا على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويعد هذا هو الفوز الأول لفريق المقاولون العرب في النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

ويحتل الأهلي المركز السادس في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز الرابع بـ 4 نقاط.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 9 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 4 نقاط المقاولون العرب - 4 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

جدير بالذكر أن الأهلي ودع بطولة كأس مصر من دور الـ32، عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الصدمة والغضب داخل أروقة القلعة الحمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.