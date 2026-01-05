الإثنين 05 يناير 2026
اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

سعر الدرهم الإماراتي، واصل  سعر صرف الدرهم الإماراتي استقراره أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 5 يناير 2026، في البنك المركزي والبنوك الرئيسية. 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 12.94 جنيها. 

سعر البيع 12.97 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر

سعر الشراء 12.87 جنيها. 

سعر البيع 12.91 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه فى البنك الأهلى المصرى 

سعر الشراء 12.87 جنيها. 

سعر البيع 12.91 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدى أجريكول 

سعر الشراء 12.83 جنيها. 

سعر البيع 12.92 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك قطر 

سعر الشراء 12.83 جنيها. 

سعر البيع 12.92 جنيها.

ماذا تعرف عن الدرهم الإماراتي؟

الدرهم هو الوحدة الأساسية لـ عملة الإمارات العربية المتحدة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ينقسم الدرهم إلى 100 فلس، ويرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت يبلغ حوالي 3.67 درهم إماراتي مقابل دولار أمريكي واحد. 

اقتصاد الإمارات العربية المتحدة 

وشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ازدهارًا كبيرًا جعلها ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة، وبلغ الناتج القومي الخام 414 مليار دولار سنة 2018، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج وذلك بعد السعودية التي تحتل المرتبة الأولى.

كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية وتركيا، وتحتل المرتبة 29 في العالم حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2018. 

 

