5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

تنشر فيتو أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق المحلية والبورصات العالمية.

وجاءت الأسعار كالتالي:

الذهب عيار 24: سجل نحو 6822 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5970 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5117 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47760 جنيها في محلات الصاغة.

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مدعومة بتصريحات لمسؤولين في الفدرالي الأميركي عززت التوقعات باتجاه التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة، إلى جانب تصاعد التوترات في فنزويلا، ما زاد الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4467.31 دولارًا للأونصة، بعدما قفز بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وكان المعدن الأصفر قد سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر، مختتمًا العام الماضي على مكاسب بلغت 64%، في أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبرايربنسبة 0.6% إلى 4479.50 دولارًا.

المسار المستقبلي للسياسة النقدية

ويتوقع المستثمرون حاليًا تنفيذ خفضين على الأقل لمعدلات الفائدة الأميركية خلال العام الجاري، في وقت يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقبة يوم الجمعة للحصول على إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وتستفيد الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب، عادة من بيئة انخفاض معدلات الفائدة، كما تلقى دعمًا إضافيًا في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 78.72 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد سجّلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولارًا في 29 ديسمبر الماضي.

