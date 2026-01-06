الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

زيادة كبيرة في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، وذلك لليوم السادس على التوالي، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 82 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، بينما تراوحت الأسعار بين: 65 و95 جنيهًا للكيلو داخل المحال التجارية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك إلى 111 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، مع تسجيل الأسعار: من 72.5 جنيه إلى 135 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أسعار الدواجن في البورصة

الفراخ البيضاء في المزرعة

تراوح السعر المعلن لكيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن بين 75 إلى 76 جنيهًا.

الفراخ البلدي في المزرعة

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 83 و84 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة بين المناطق، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 150 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 120 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 200 و240 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 – 1000 جرام): نحو 125 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 293 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن بورصه الفراخ اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ اليوم اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ الحمرا سعر كيلو الوراك سعر البانية

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

زيادة كبيرة في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

أبرزها قمة آرسنال وليفربول، مواعيد الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية