الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق بمديرية الطب البيطري بأسيوط

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو
18 حجم الخط

تحاول قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بمحافظة أسيوط السيطرة على حريق اندلع منذ قليل في مديرية الطب البيطري بحي شرق بمنطقة الوليدية وجار اتخاذ اللازم لإخماد الحريق دون وقوع خسائر.

اندلاع حريق بمديرية الطب البيطري بحي غرب أسيوط

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد بحدوث حريق بمديرية الطب البيطري بحي غرب أسيوط وانتشار النيران بالمكان وتطاير ألسنة اللهب. 

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء حتى يتم السيطرة على الحريق.

حريق هائل بأحد مصانع إنتاج المراتب في أبو كبير (صور)

السيطرة على حريق داخل شركة غزل المحلة بالغربية

وجار تحرير محضر بالواقعة والتحري والمعاينة من قبل فريق النيابة لمعرفة أسباب الحريق واندلاع النيران بالمديرية فيما يجري الآن عمليات التبريد للمكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الحماية المدنية الشبكة الوطنية للطوارئ الطب البيطري اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط بمحافظة أسيوط قوات الحماية المدنية محافظ أسيوط محافظة اسيوط منطقة الوليدية

مواد متعلقة

صحة أسيوط: تجهيز مستشفى الرمد لإجراء عمليات زرع القرنية للمرة الأولى بالصعيد

بالبالونات وقبعة سانتا كلوز، زحام في شوارع أسيوط احتفالا بالعام الجديد 2026 (فيديو)

تعليم أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لمركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية

محافظة أسيوط تختتم ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد (فيديو)

رئيس جامعة أسيوط يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

تحرير 323 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة بمراكز أسيوط

محافظ أسيوط: 179 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق خلال 2025

انطلاق المؤتمر العلمي الرابع لمستشفى الرمد بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف

قفزة جديدة في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 2 يناير 2026

انخفاض جديد بالقاهرة والصغرى "تلج" بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

التحالف العربي يشن ضربات جوية على معسكر الخشعة في حضرموت

كأس عاصمة مصر، موعد مباراة الزمالك أمام زد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

الكاف يتغنى بأداء محمد الشناوي في أمم أفريقيا

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السميع العليم في حلايب (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي

16 ألف جنيه لطن الصفيح، أسعار الخردة في ختام تعاملات الأسبوع

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل دعاء الصائم بالأيام البيض من شهر رجب، وهذه أقرب ساعة للإجابة

تفسير حلم السوق في المنام وعلاقته بمواجهة ضائقة مالية

دعاء صباح يوم الجمعة مستجاب، لا تفوته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads