اندلاع حريق بمديرية الطب البيطري بأسيوط

تحاول قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بمحافظة أسيوط السيطرة على حريق اندلع منذ قليل في مديرية الطب البيطري بحي شرق بمنطقة الوليدية وجار اتخاذ اللازم لإخماد الحريق دون وقوع خسائر.

اندلاع حريق بمديرية الطب البيطري بحي غرب أسيوط

وكان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد بحدوث حريق بمديرية الطب البيطري بحي غرب أسيوط وانتشار النيران بالمكان وتطاير ألسنة اللهب.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة وفرضت قوات المرور طوقًا أمنيًا بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء حتى يتم السيطرة على الحريق.

وجار تحرير محضر بالواقعة والتحري والمعاينة من قبل فريق النيابة لمعرفة أسباب الحريق واندلاع النيران بالمديرية فيما يجري الآن عمليات التبريد للمكان.

