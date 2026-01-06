18 حجم الخط

أعلنت المديرية العامة لـ الملاحة التركية اليوم الثلاثاء جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود.

طاقم السفينة التركية "HAPPY ARAS"

وأفادت المديرية العامة للملاحة التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، بأن طاقم السفينة التركية "HAPPY ARAS" التي جنحت في جنوب مضيق كيرتش ودخلتها المياه، غادروا السفينة بأمان وأن حالتهم الصحية جيدة.

مركز التنسيق الرئيسي للبحث والإنقاذ

وأوضحت المديرية العامة في منشور على منصة "إكس": "جميع أفراد الطاقم الـ 11 (3 منهم أتراك) على متن السفينة التركية 'HAPPY ARAS' التي كانت تنجرف في البحر الأسود وجنحت في جنوب مضيق كيرتش ودخلتها المياه، قد غادروا السفينة بأمان بتنسيق من مركز التنسيق الرئيسي للبحث والإنقاذ. حالة الطاقم الصحية جيدة. ويتم متابعة التطورات".

هجوم" في البحر الأسود

جدير بالذكر أن تركيا أعلنت نهاية ديسمبر الماضى أن سفينة شحن تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لـ"هجوم" في البحر الأسود، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا.

تعرض سفينة للهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحل تركيا

وأفادت إدارة الشئون البحرية التركية بأن السفينة "مايلدفولجا 2" (MildVolga 2) "أبلغت عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلا بحريا من سواحلنا، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس".

وأشارت إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 شخصا سالمون، وأن السفينة لم تطلب المساعدة.

وأضافت إدارة الشئون البحرية أن السفينة "تتجه الآن إلى مرفأ سينوب التركي".

النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود

يأتي ذلك بعد هجومين تبنتهما أوكرانيا الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية، استهدفا "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه روسيا لتصدير الوقود في ظل العقوبات.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، عن "تصعيد مقلق"، معتبرا أن "النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.