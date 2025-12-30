أول تعليق من الزمالك على استقالة أحمد عبد الرؤوف

18 حجم الخط

علقت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على عدم الاستمرار في منصبه بنادي الزمالك.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "الوضع في الزمالك صعب والأزمة طاحنة أكبر من اعتذار أحمد عبد الرؤوف هناك كيان يسمى نادي الزمالك في خطر".

واختتمت: "الأشخاص راحلون والكيان باق الزمالك سيظل باق حتى المجلس سيرحل يأتي غيره عبد الرؤوف اعتذر سيأتي غيره النادي في النهاية باق وإدارة النادي هدفها الخروج من الأزمة المالية الطاحنة".

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك, أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

وأضاف: سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف …شكرا للكل مجموعه العمل الذين تشرفت بالعمل معهم …شكرا لاعبين وجهاز طبي واداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه. شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.