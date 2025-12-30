الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من الزمالك على استقالة أحمد عبد الرؤوف

احمد عبد الرؤوف
احمد عبد الرؤوف
18 حجم الخط

علقت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على اعتذار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني على عدم الاستمرار في منصبه بنادي الزمالك.

وقالت نيرة الأحمر في تصريحات عبر راديو صوت الزمالك: "الوضع في الزمالك صعب والأزمة طاحنة أكبر من اعتذار أحمد عبد الرؤوف هناك كيان يسمى نادي الزمالك في خطر".

واختتمت: "الأشخاص راحلون والكيان باق الزمالك سيظل باق حتى المجلس سيرحل يأتي غيره عبد الرؤوف اعتذر سيأتي غيره النادي في النهاية باق وإدارة النادي هدفها الخروج من الأزمة المالية الطاحنة".

رحيل أحمد عبد الرؤوف

وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، عن عدم استمراره في منصبه ورحيله بشكل رسمي.

ونشر عبد الرؤوف بيانا رسميا عبر حسابه بموقع إنستجرام كتب فيه: جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك, أغادر موقعي داخل النادي, لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته.

وأضاف: سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصًا لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف …شكرا للكل مجموعه العمل الذين تشرفت بالعمل معهم …شكرا لاعبين وجهاز طبي واداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقيه. شكرا جمهور نادي الزمالك الوفي

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد الرؤوف أحمد عبد الرؤو بنادي الزمالك لنادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

تصعيد عمار ياسر، تفاصيل مران الزمالك اليوم تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف

بعد إلغاء مران الأمس، الزمالك يستأنف تدريباته قبل مواجهة الاتحاد

انهيار كامل خلال أيام، بيان كارثي من جون إدوارد يصدم جمهور الزمالك

بعد اقتراب الإطاحة به، 3 مرشحين لخلافة أحمد عبد الرؤوف في تدريب الزمالك

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

رسميا، تونس تواجه مالي في دور الـ16 من أمم أفريقيا

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

المغرب يواجه تنزانيا في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

من بينها مصر، المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 لأمم أفريقيا 2025

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

ضبط شقيق كروان مشاكل وصديقه بتهمة إشعال شماريخ وتسببهما في احتراق سيارة

تونس تتعادل مع تنزانيا بهدف ويتأهلان لدور الـ16 بأمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads