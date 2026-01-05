الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو
18 حجم الخط

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة عبس، حالة الخوف والفزع التي يكون عليها الناس يوم القيامة، مبينا المراد بالصاحبة في قوله تعالى «وصاحبته وبنيه».

سورة عبس الآية 36

قال تعالى: «وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ».

سورة عبس الآية 36
سورة عبس الآية 36

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 36 من سورة عبس

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وصاحبته - وهى زوجه - وبنيه الذين هم فرع عنه، والمراد بفراره منهم: عدم اشتغاله بشيء يتعلق بهم، وعدم التفكير فيهم وفى الالتقاء بهم، لاشتغاله بحال نفسه اشتغالا ينسيه كل شيء سوى التفكير فى مصيره، وذلك لشدة الهول، وعظم الخطب.

الخوف والفزع يوم القيامة

وأوضح الشيخ طنطاوي: وخص - سبحانه - هؤلاء النفر بالذكر، لأنهم أخص القرابات، وأولاهم بالحنو والرأفة، فالفرار منهم لا يكون إلا في أشد حالات الخوف والفزع، قال صاحب الكشاف: "يفر" منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه، ولعلمه بأنهم لا يغنون عنه شيئا: وبدأ بالأخ ثم بالأبوين لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين، لأنهم أقرب وأحب كأنه قال: يفر من أخيه، بل من أبويه، بل من صاحبته وبنيه.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
 الشيخ محمد سيد طنطاوي

معلومات عن الشيخ محمد سيد طنطاوي

الدكتور محمد سيد طنطاوي هو شيخ الأزهر الأسبق، من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة عبس يوم القيامة تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي

مواد متعلقة

معنى مزدجر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة القمر

محمد سيد طنطاوي يوضح حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة

قذف المحصنات، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة النور

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

البنك الأهلي يستضيف وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية السعودي

وزارة النقل تحذر من هذه الظاهرة وتتوعد المخالفين

السيسي: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

126.43 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

انخفاض الفراولة والكانتلوب والبرتقال، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بالصاحبة في قوله تعالى "وصاحبته وبنيه"؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

هل قراءة القرآن في الفجر تكون قبل الصلاة أم بعدها، الإفتاء توضح

تفسير حلم الزوجة بالحمل وعلاقته بوجود صعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية