خطوات تشغيل محرك السيارة بشكل منتظم في فصل الشتاء

يصعب على المحرك في فصل الشتاء السخونة بشكل سريع، لأنه يحتاج لعديد من الدقائق لضمان عمله بشكل ملائم، لأن عملية احتراق الوقود داخل الأسطوانات تتم في درجات حرارة مرتفعة جدًا بغض النظر عن حالة الطقس.

ويعتمد المحرك كليًا على نظام التبريد لتصريف هذه الحرارة، وإذا تعرض هذا النظام لأي خلل، فإن الهواء البارد المحيط لن يكون كافيًا لمنع ارتفاع الحرارة، بل قد يكتفي فقط بتأخير ظهور العلامات التحذيرية، مما يجعل المشكلة أكثر خطورة لصعوبة اكتشافها مبكرًا.

ويعتمد على نظام تبريد السيارة لتنظيم درجة حرارته، وعندما يحدث خلل في هذا النظام، قد يُساعد الهواء البارد المحيط على تأخير العطل، ولكن في النهاية، قد ترتفع درجة حرارة المحرك بشكلٍ مفرط في الشتاء لا تتغير أسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك باختلاف الفصول، فالأمر كله يتعلق بالمكونات الرئيسية لنظام التبريد.

وإذا تُركت المشكلة دون معالجة، فقد تتفاقم وتؤدي إلى تلف خطير في المحرك، بما في ذلك مشاكل مثل تلف حشية رأس الأسطوانة، وتشوه المكونات، وفاتورة إصلاح باهظة الثمن غطاء الرادياتير غير مُحكم أو مُهترئً صُمم نظام التبريد ليبقى مُحكم الإغلاق ومضغوطًا.

عندما يكون غطاء الرادياتير غير مُحكم الإغلاق أو مُهترئًا، فقد لا يتمكن من الحفاظ على الضغط، مما يسمح لسائل التبريد بالغليان عند درجة حرارة أقل بكثير من اللازم. يشبه هذا الأمر غليان الماء بدرجات حرارة مختلفة حسب الارتفاع انخفاض الضغط يعادل انخفاض درجة الغليان. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في الضغط بسرعة إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، حتى في الطقس الجليدي.

فحص مياه التبريد

عطل في منظم الحرارة: يؤدي تعطل منظم الحرارة في وضع الإغلاق إلى منع سائل التبريد من الدوران عبر المبرد. وبدون دوران، تبقى حرارة المحرك محصورة، وقد ترتفع درجة الحرارة بسرعة.

سائل التبريد منخفض أو قديم

يحافظ سائل التبريد على برودة المحرك، ويمنع تجمده، ويرفع درجة غليانه. عندما يتلف سائل التبريد أو ينخفض مستواه بشكل كبير، تتأثر كفاءة تنظيم الحرارة. لهذا السبب، يُعد سائل تبريد سيارتك من بين أهم 5 سوائل سيارات تحتاج إلى عناية خاصة هذا الشتاء.

تسريبات سائل التبريد

إذا كان محرك سيارتك يُسرّب سائل التبريد، فهذا يعني أن نظام التبريد مفتوح (راجع النقطة رقم 1)، وقد يُسرّب كمية كافية من سائل التبريد بحيث لا يتمكن النظام من تبريد المحرك بكفاءة تتعدد مصادر تسريب سائل التبريد. إذا لاحظت أي برك سائلة أسفل سيارتك أو لاحظت عدم وجود سائل في خزان التبريد، يُنصح بإجراء فحص لدى مركز تايرز بلس.

عطل في مروحة الرادياتير

على الرغم من أن مروحة الرادياتير قد تعمل بشكل أقل في فصل الشتاء، إلا أنها لا تزال تلعب دورًا حيويًا في تبريد المحرك أثناء التوقف أو القيادة بسرعات منخفضة. عند تعطل محرك المروحة أو حساس درجة الحرارة، ينخفض تدفق الهواء وترتفع درجة حرارة المحرك.

انسداد المبرد

قد تتسبب الأتربة والطين وملح الطرق والحطام في انسداد زعانف المبرد. إذا لم يتمكن الهواء من المرور عبره، فلن يتمكن المبرد من تبريد المحرك، مما يجعله عرضة لارتفاع درجة الحرارة. وحتى لو بدا المبرد سليمًا من الخارج، فقد يكون هناك انسداد داخلي ناتج عن الصدأ في المحرك، مما يؤدي إلى انسداد قنوات سائل التبريد ومنع دورانه.

مشاكل قلب المدفأة

يقع قلب المدفأة، الذي يساعد على تدفئة السيارة في الشتاء، في منتصف دائرة التبريد. يتدفق سائل التبريد الساخن من المحرك إلى قلب المدفأة ثم يعود إلى المبرد، لذا فإن انسداد قلب المدفأة أو تسربه أو تلفه بأي شكل من الأشكال قد يقلل أو يمنع دوران سائل التبريد بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السيارة.

مخاطر التجاهل وكيفية التصرف

إن تجاهل ارتفاع مؤشر الحرارة بحجة أن “الجو بارد” قد يؤدي إلى كوارث ميكانيكية، مثل تلف حشية رأس الأسطوانة، أو تشوه أجزاء المحرك المعدنية، مما يترتب عليه تكاليف إصلاح باهظة قد تصل لآلاف الريالات

نصائح لتجنب أزمة تغيير الرادياتير

1- مراقبة المؤشرات: لا تتجاهل ضوء التحذير حتى لو كانت الثلوج تغطي السيارة.

2- الفحص الدوري: التأكد من سلامة الخراطيم ومنسوب سائل التبريد المخصص للشتاء.

3-التدقيق في الأصوات: أي صوت غير معتاد من مضخة الماء يستوجب الفحص الفوري.

