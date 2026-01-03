قبل زيارته لمصر غدا، درع كأس العالم يصل السعودية

18 حجم الخط

وصل مجسم كأس العالم إلى العاصمة السعودية الرياض خلال جولته العالمية الترويجية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، في محطة رمزية تعكس اتساع رقعة الاهتمام العالمي بالحدث الكروي الأضخم.

كاس العالم في السعودية



وشهدت المحطة السعودية حضور أسطورة كرة القدم الإيطالية أليساندرو ديل بييرو، الذي يرافق الكأس خلال عدد من محطات الجولة، في إطار فعاليات تهدف إلى تعزيز الشغف الجماهيري والترويج للبطولة المقبلة.



ومن المقرر أن يصل مجسم كأس العالم إلى مصر غدًا الأحد، ضمن جدول الجولة، حيث ينتظر أن يحظى باستقبال جماهيري وإعلامي واسع، يتخلله تنظيم فعاليات خاصة تتيح للجماهير التقاط الصور التذكارية والاطلاع عن قرب على رمز المونديال.



وتأتي هذه الجولة العالمية في سياق الاستعدادات المبكرة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وسط اهتمام متزايد من الاتحادات والجماهير حول العالم.

وتُعد هذه الجولة جزءًا من الاحتفال بمرور 20 عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، حيث تمثل منصة دولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو 2026 بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تُعد الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخبًا.

